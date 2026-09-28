Alexander Nikishin mbetet pa kontratë; Hurricanes kërkojnë zgjidhje para ndeshjes së parë
Alexander Nikishin ende nuk ka nënshkruar me Carolina Hurricanes dhe nuk do të jetë pjesë e skuadrës për nisjen e mbrojtjes së titullit të Kupës Stanley në ndeshjen e hapjes së sezonit kundër Florida Panthers në Lenovo Center të martën. Mbrojtësi 24-vjeçar është agjent i kufizuar që nga 1 korriku dhe nuk mori pjesë në kampin stërvitor.
Siç raporton nhl, drejtori i përgjithshëm Eric Tulsky tha se palët po punojnë për të gjetur një zgjidhje dhe se klubi po respekton privatësinë e bisedimeve. Tulsky shtoi se të dyja palët po përpiqen të kuptojnë si të ecin përpara dhe se ai nuk do të flasë me media për bisedat që zhvillohen privatisht.
Nikishin luajti rol të rëndësishëm si rookie sezonin e kaluar, me 33 pikë (11 gola, 22 asistime), një +/- prej +18 dhe mesatarisht 18:11 minuta lojë për ndeshje. Gjatë fazës së playoff-it luajti 17 ndeshje, ku shënoi një asist dhe kishte mesatare kohe në fushë 14:50. Carolina fitoi titullin e Kupës Stanley duke mposhtur Vegas Golden Knights në gjashtë ndeshje, kampionati i parë i skuadrës që nga 2006-a.
Mediat kanë raportuar se Nikishin ka kërkuar shkëmbim dhe se ka ndryshuar agjentin, duke punësuar Paul Theofanous. Në anën tjetër, Hurricanes kanë rikthyer pesë mbrojtësit e tjerë: Jalen Chatfield, Shayne Gostisbehere, K’Andre Miller, Jaccob Slavin dhe Sean Walker. Për vendin bosh në formacion duket se konkurrojnë rookie Charles Alexis Legault dhe veterani Mike Reilly. Reilly luajti 42 ndeshje gjatë sezonit të rregullt 2025-26 me nëntë pikë (një gol, tetë asistime) dhe dha dy asistime në dy ndeshje playoff; Legault, 23 vjeç, ndau sezonin mes Carolina-s dhe Chicago-s në AHL, me dy pikë në 12 ndeshje për Hurricanes dhe tetë pikë në AHL.
Skuadra duhet të marrë vendime përpara nisjes së sezonit dhe të përcaktojë formacionin për ndeshjen ndaj Florida-s; Sipas nhl, bisedimet mbi të ardhmen e Nikishin vazhdojnë dhe klubi po kërkon një zgjidhje të përshtatshme para fillimit të ndeshjeve.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.