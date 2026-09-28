Maple Leafs dhe Canadiens hapin sezonin me një kapitull të ri të rivalitetit historik
Për të 24-tën në historinë e franchise-ve të tyre dhe për të shtatën radhazi, Montreal Canadiens dhe Toronto Maple Leafs hapin sezonin duke u përballur me njëri-tjetrin. Ndeshja e hapjes në Scotiabank Arena në Toronto do të jetë takimi i parë i tyre nga 84 ndeshjet rregullore për sezonin 2026-27 dhe pritet të tërheqë vëmendje të madhe nga tifozët e të dy ekipeve.
Sipas nhl, Montreal u rendit mirë sezonin e kaluar duke arritur deri në tre raunde në plej-off dhe mbështetet te një bërthamë e re e lojtarëve: kapiteni Nick Suzuki me 101 pikë sezonin e kaluar, sulmuesi Cole Caufield që shënoi 50 gola, mbrojtësi Lane Hutson fitues i Calder Trophy për 2025 dhe stafi teknik nën drejtimin e Martin St. Louis. Me përforcime si Chris Kreider dhe një portier të qëndrueshëm, objektivi i Canadiens nuk është më vetëm pjesëmarrja në plej-of, por të konkurrojnë për titullin e ekipit të 25-të të Kupës së Stanley, i pari që prej 1993. Toronto, nga ana tjetër, që mbeti jashtë plej-ofit sezonin e kaluar, hyri në sezon me pritshmëri të ndryshme: fitimi i përzgjedhjes së parë të draftit 2026 Gavin McKenna, riafikse të rëndësishme në organikë përfshirë portierin veteran Sergei Bobrovsky, kapitenin Auston Matthews dhe William Nylander si burime golash, si dhe trajneri i ri Jim Hiller.
Këto dy skuadra, themeluese të ligës që nga viti 1917, kanë një rivalitet të thellë dhe tifozëri të zjarrtë në mbarë vendin. Nga takimet e deri më sot, kjo do të jetë ndeshja e rregullt e 777-të ndërmjet tyre; Montreal mban epërsinë me 370 fitore përballë 304 të Torontos dhe 14 barazime, me 88 rezultate të barabarta para zgjidhjeve të mëvonshme.
Historiku i përplasjeve përfshin episode të hershme të njohura: në hapjen e sezonit të parë të Torontos si St. Patricks më 17 dhjetor 1921, Babe Dye dhe Corb Denneny shënuan dy gola secili në fitoren 5-2 kundër Canadiens, me portierin Ivan Mitchell që mposhti Georges Vezina. Në dekadat pasuese ka pasur seri fitoreje nga të dyja palët; ndër veçoritë e fundit statistikore është rendimenti i Torontos në ndeshjet hapëse në shtëpi që me Auston Matthews si kapiten kanë qenë i papërkundur — dhjetë fitore radhazi që nga debutimi i tij në nivelin e lartë.
Në sezonin aktual skuadrat do të kenë të paktën edhe 83 ndeshje të tjera ndaj kundërshtarëve të ndryshëm, por në fillim të javës të gjithë fokusohen te rikthimi i këtij rivaliteti klasik në skenën e Scotiabank Arena; Siç thekson nhl, për tifozët e të dy qyteteve kjo përballje mbetet më shumë se një ndeshje sportive, është një pjesë e historisë së përbashkët që rifillon çdo sezon.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.