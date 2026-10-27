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27 Tet 2026
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Sporti

Allegri heq dorë nga ankesa për dënimin: Nuk i dihet, ndoshta ma bëjnë 4 ndeshje!

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Trajneri i Napolit, i skualifikuar dy javë nga gjykatësi sportiv, ka shpjeguar me një batutë arsyen për të mos bërë rekurs.

Pavarësisht zemërimit të Napolit për skualifikimin prej dy ndeshjesh të Massimiliano Allegri-t nga gjykatësi sportiv, pas ndëshkimit me karton të kuq kundër Romës, trajneri toskan ka vendosur të mos bëjë ankesë zyrtare. “Nuk i dihet kurrë, ndoshta pastaj më japin 4 ndeshje dënim…” – ka thënë Allegri.

Klubi i Napolit kishte bërë me dije se do ta ankimonte dënimin e trajnerit, por Allegri, në konferencën për shtyp në prag të ndeshjes me Monza-n, ka pohuar se ka hequr dorë. Kjo do të thotë se ai nuk do të jetë në stol as në ndeshjen e së dielës kundër Juventus-it. Në vend të tij do të jetë zëvendësi historik, Landuçi.

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