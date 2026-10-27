Allegri heq dorë nga ankesa për dënimin: Nuk i dihet, ndoshta ma bëjnë 4 ndeshje!
Trajneri i Napolit, i skualifikuar dy javë nga gjykatësi sportiv, ka shpjeguar me një batutë arsyen për të mos bërë rekurs.
Pavarësisht zemërimit të Napolit për skualifikimin prej dy ndeshjesh të Massimiliano Allegri-t nga gjykatësi sportiv, pas ndëshkimit me karton të kuq kundër Romës, trajneri toskan ka vendosur të mos bëjë ankesë zyrtare. “Nuk i dihet kurrë, ndoshta pastaj më japin 4 ndeshje dënim…” – ka thënë Allegri.
Klubi i Napolit kishte bërë me dije se do ta ankimonte dënimin e trajnerit, por Allegri, në konferencën për shtyp në prag të ndeshjes me Monza-n, ka pohuar se ka hequr dorë. Kjo do të thotë se ai nuk do të jetë në stol as në ndeshjen e së dielës kundër Juventus-it. Në vend të tij do të jetë zëvendësi historik, Landuçi.
Ende nuk ka komente. Bëhuni i pari që komenton.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.