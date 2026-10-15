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Konflikti SHBA - Iran

Ambasadori iranian në Pakistan: Hormuzi do të jetë makth për armiqtë nëse rriten sanksionet

Ambasadori i Iranit në Pakistan, Reza Amiri Moghadam, ka paralajmëruar se Ngushtica e Hormuzit do të shndërrohet në makth për armiqtë e Teheranit nëse shtohet presioni i sanksioneve, duke theksuar ndërkohë rëndësinë e bisedimeve me ndërmjetësimin e Pakistanit.

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Një cisternë nafte në një terminal të Gjirit Persik (foto: Marina e SHBA-së/Wikimedia Commons, domen publik)

Ambasadori i Iranit në Pakistan, Reza Amiri Moghadam, ka paralajmëruar se Ngushtica e Hormuzit do të bëhet makth për armiqtë e Teheranit nëse rritet presioni i sanksioneve kundër Republikës Islamike, siç njofton Al Jazeera në mbulimin e saj të drejtpërdrejtë.

Amiri Moghadam theksoi njëherësh rëndësinë e bisedimeve me ndërmjetësimin e Pakistanit, në të cilat është përfshirë edhe Kina, duke lënë të kuptohet se kanalet diplomatike mes Teheranit dhe palëve të tjera mbeten të hapura pavarësisht përshkallëzimit ushtarak në Gjirin Persik.

Paralajmërimi i ambasadorit vjen në një kohë kur Hormuzi është kthyer në epiqendrën e luftës: gjatë ditëve të fundit sulmet ndaj anijeve tregtare në ngushticë dhe rreth saj kanë arritur nivelin më të lartë që nga fillimi i konfliktit, dy anije janë mbytur, ndërsa Shtetet e Bashkuara mbajnë bllokadën detare ndaj porteve iraniane duke u përpjekur ta detyrojnë Teheranin të pranojë kushtet e tyre.

Deklarata lidhet edhe me mosmarrëveshjen për sanksionet: Teherani e ka quajtur të paligjshëm aktivizimin e mekanizmit të rikthimit të sanksioneve të OKB-së nga vendet evropiane dhe ka paralajmëruar se lehtësimi i tyre do të vijë vetëm nëse respektohen të drejtat e Iranit. Pakistani, fqinj i Iranit, është paraqitur disa herë si ndërmjetës mes Teheranit dhe Uashingtonit gjatë muajve të luftës.

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