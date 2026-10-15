Komandanti i Forcës Quds Qaani paralajmëron operacione sekrete nëse SHBA-ja dhe Izraeli sulmojnë sërish Iranin
Komandanti i Forcës Quds të Gardës Revolucionare, Esmail Qaani, ka paralajmëruar se Irani do t'i përgjigjet çdo sulmi të ri amerikan dhe izraelit me operacione sekrete, duke thënë se Teherani ka kryer edhe në të kaluarën operacione të tilla për t'u hakmarrë ndaj armiqve.
Komandanti i Forcës Quds të Gardës Revolucionare iraniane, Esmail Qaani, ka paralajmëruar se Irani do të kryejë operacione sekrete kundër Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit nëse ato sulmojnë sërish Republikën Islamike, siç njofton Al Jazeera në mbulimin e saj të drejtpërdrejtë të luftës.
Sipas Qaani-t, Irani ka kryer edhe në të kaluarën operacione sekrete me të cilat është hakmarrë ndaj armiqve të tij, dhe çdo agresion i ri do të përballet me veprime të tjera sekrete e të papritura. Deklarata e komandantit të forcës elitare për operacionet jashtë vendit vjen ndërsa Teherani paralajmëron vazhdimisht se përgjigjja e tij ndaj një vale të re goditjesh nuk do të kufizohet në frontet e dukshme të luftës.
Paralajmërimi u bë në një ditë kur tensionet në Gjirin Persik mbeten në pikën më të lartë: sulmet ndaj anijeve tregtare rreth Ngushticës së Hormuzit kanë arritur nivelin më të lartë që nga fillimi i luftës, ndërsa Uashingtoni mban në fuqi bllokadën detare ndaj porteve iraniane dhe, sipas raportimeve të sotme, po shqyrton plane të reja goditjeje kundër infrastrukturës energjetike dhe objekteve bërthamore të Iranit.
Forca Quds, krahu i Gardës Revolucionare për operacionet jashtë Iranit, është struktura që koordinon prej vitesh rrjetin e aleatëve dhe grupeve të armatosura pro-iraniane në Lindjen e Mesme. Kërcënimi i Qaani-t për operacione sekrete shton një element të ri pasigurie në një konflikt që ka përfshirë tashmë lundrimin ndërkombëtar, tregjet e energjisë dhe sigurinë e gjithë rajonit.
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