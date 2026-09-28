Analiza e Reuters: Samiti ‘i ngrirë’ Trump–Xi, dhuratë protokollare për Kinën — pak marrëveshje, shumë ceremoni
Samiti pompoz i presidentit Donald Trump me udhëheqësin kinez Xi Jinping në Uashington javën e kaluar dha më shumë ceremoni sesa rezultate konkrete: analistët flasin për një 'bllokim të menaxhuar' mes dy fuqive më të mëdha ekonomike të botës.
Samiti pompoz i presidentit Donald Trump me udhëheqësin kinez Xi Jinping në Uashington javën e kaluar dha rezultate të kufizuara, me analistët që flasin për një ‘bllokim të menaxhuar’ (managed stalemate) midis Shteteve të Bashkuara dhe Kinës, sipas analizës së Reuters.
Takimi u shoqërua me pritje ceremoniale në aeroport — hera e parë në 11 vjet që një president amerikan pret personalisht një lider të huaj në pistë — dhe një banket shtetëror luksoz, çka u pa nga vëzhguesit si një fitore marrëdhëniesh publike për Pekinin. Asnjë delegacion drejtuesish kompanish kineze nuk e shoqëroi Xi-në, një detaj që analistët e lexojnë si shenjë të qasjes së kujdesshme të Kinës.
Në planin konkret, të dy palët njoftuan dakordësi për uljen e tarifave për një paketë mallrash jo-të-ndjeshme me vlerë 60 miliardë dollarë, por pa asnjë afat zbatimi. Afati për një marrëveshje më të gjerë tregtare u shty për vitin e ardhshëm, duke lënë të hapura dosjet më të vështira të raportit dypalësh.
Kina, sipas listës së publikuar të hënën nga ministria e saj e tregtisë, propozoi ulje tarifash për produkte bujqësore amerikane si misri dhe qumështi, ndërsa Uashingtoni pritet të ulë taksat për importe kineze si lodrat, fishekzjarret dhe zbukurimet e Krishtlindjeve. Soja mungon në listë — një lajm i mirëpritur nga fermerët amerikanë në prag të zgjedhjeve të mesmandatit.
Në prapaskenë, Xi i bëri presion Trumpit për çështjen e Tajvanit, por presidenti amerikan e shmangi temën publikisht, duke e mbajtur takimin larg përplasjeve të hapura. Për analistët, ky ‘bllokim i menaxhuar’ i shërben të dyja palëve për momentin: stabilitet pa lëshime të dhimbshme, në pritje të raundit të ardhshëm negociator.
Megjithatë, mungesa e rezultateve të prekshme ngre pikëpyetjen nëse ceremonia luksoze do të pasohet nga përparim real, apo samiti do të mbahet mend kryesisht për qilimin e kuq të shtruar në Joint Base Andrews.
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