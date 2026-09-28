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Amerika

Bursat e Gjirit të përziera pasi Trump hedh poshtë ofertën iraniane për Hormuzin; ministri i Jashtëm saudit në Uashington

Tregjet e Lindjes së Mesme hapën javën të përziera: indeksi i Katarit −0.6%, ai saudit −0.4%, ndërsa Dubai dhe Abu Dhabi në territor pozitiv; ministri i Jashtëm saudit mbërriti në Uashington për bisedime me Sekretarin amerikan të Shtetit, Marco Rubio.

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Tankier nafte në terminal detar: tensionet rreth Ngushticës së Hormuzit po mbajnë të lartë primin gjeopolitik të naftës.

Bursat e Gjirit Persik hapën javën e re nën hijen e tensioneve gjeopolitike, pasi presidenti amerikan Donald Trump hodhi poshtë propozimin e Teheranit për rihapjen e plotë të Ngushticës së Hormuzit, siç njofton Reuters. Indeksi kryesor i Katarit ra me 0.6%, i tërhequr poshtë nga rënia 0.9% e bankës më të madhe të vendit, QNB-së, ndërsa indeksi saudit TASI u mbyll 0.4% më poshtë.

Në Arabinë Saudite, Saudi National Bank, institucioni më i madh kreditor i mbretërisë, humbi 1.3% të vlerës së aksioneve, duke reflektuar nervozizmin e investitorëve përballë mundësisë së eskalimit. Në krahun tjetër, bursat e Dubait dhe Abu Dhabit e mbyllën ditën në territor pozitiv, me rritje përkatësisht 0.4% dhe 0.3% — një shenjë se tregjet e Emirateve po e lexojnë situatën me më pak alarm.

Klima e pasigurisë u thellua nga zhvillimet e fundjavës, kur koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite njoftoi se kishte interceptuar një valë raketash balistike dhe dronësh të lëshuar nga rebelët Huthi, të cilët synonin territorin e mbretërisë. Incidenti e riktheu vëmendjen te rreziku që konflikti rajonal të përhapet përtej kufijve të Jemenit.

Ndërkohë, Irani këmbëngul se diplomacia mbetet e vetmja rrugëdalje. Sipas raportimit të Reuters, Teherani i ka dorëzuar Uashingtonit një propozim përmes ndërmjetësve të Katarit, por Trump e hodhi poshtë ofertën duke e cilësuar si shenjë dëshpërimi të regjimit iranian. Ngushtica e Hormuzit, përmes së cilës kalon rreth një e pesta e konsumit global të naftës, mbetet pika më e ndjeshme e tregjeve energjetike botërore.

Në planin diplomatik, ministri i Jashtëm saudit, Princi Faisal bin Farhan Al Saud, mbërriti të hënën në Uashington, ku pritet të takohet me Sekretarin amerikan të Shtetit, Marco Rubio. Bisedimet pritet të përqendrohen te siguria rajonale dhe koordinimi i përgjigjes ndaj kërcënimeve iraniane, në një moment kur tregjet po kërkojnë sinjale qetësuese nga të dy kryeqytetet.

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