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ANEM: SNS tregon me sulmin në Nish se nuk do mbulim objektiv të fushatës zgjedhore

Asocijata e Mediave Elektronike të Pavarura (ANEM) dënoi sot ashpër sulmin verbal të anëtarëve të SNS-së ndaj gazetares Magdalena Kostiç të Qendrës Mediale dhe Reformës në Nish, duke i kërkuar Prokurorisë të urdhërojë policinë për hetime dhe identifikimin e autorëve.

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Stenda e SNS-së në Nish, pranë së cilës u sulmua gazetarja Magdalena Kostiç. Foto: MRC / Danas

Asocijata e Mediave Elektronike të Pavarura (ANEM) njoftoi sot se anëtarët e Partisë Progresiste Serbe (SNS) “e rrethuan dhe e maltretuan verbalisht” gazetaren e Qendrës Mediale dhe Reformës në Nish, Magdalena Kostiçin, dhe e dënoi rastin në termat më të ashpër.

Sipas njoftimit të ANEM-it, Kostiç po përpiqej të bënte një anketë me qytetarët e Nishit në tregun e Durlanit, ku të njëjtën ditë ishin vendosur stenda të SNS-së dhe të Listës Studentore. Gjatë përpjekjes për të biseduar me qytetarët dhe për të raportuar nga terreni, katër burra iu afruan gazetares, e rrethuan dhe e pyetën kush ishte dhe pse po filmonte, duke i thënë se po provokonte.

Kryetari i Bordit Drejtues të ANEM-it, Veran Matiç, e sheh sulmin ndaj Kostiçit si paralajmërim të një fushate parazgjedhore plot me dhunë ndaj gazetarëve, raportuesve nga terreni dhe punonjësve të tjerë të medias. “SNS me sulme të tilla qëllimisht pengon informimin objektiv, nuk lejon dhe nuk do që gazetarët të bëjnë punën e tyre, e cila për të gjithë ata që i përmbahen Kodit Etik është gjithmonë dhe ekskluzivisht në interes të publikut”, tha ai.

Ai kujtoi edhe sulme të mëparshme gjatë fushatave: kameramani i N1-së u sulmua gjatë zgjedhjeve lokale në Kosjeriç, ndërsa kolegëve të Glas Zajeçara-s dhe N1-it nuk iu lejua të ndiqnin tubimin e SNS-së në Jellashnicë para ardhjes së presidentit Aleksandar Vuçiç, duke u larguar fizikisht nga tubimi. Sipas Matiçit, gazetarët gjatë raportimit nga zgjedhjet lokale në Kosjeriç, Zajeçar dhe Bor u ekspozuan ndaj sulmeve, fyerjeve dhe kërcënimeve. “Duket se pushteti nuk do të heqë dorë nga frikësimi i gazetarëve dhe nga pengimi i tyre për të raportuar objektivisht, as në këtë fushatë parazgjedhore”, tha ai.

ANEM i kërkoi në njoftim Prokurorisë të urdhërojë policinë për veprime hetimore për sulmin ndaj Kostiçit, në mënyrë që autorët të identifikohen dhe të ndiqen penalisht.

Burimi: Danas

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