Anglia, Tuchel: Dua të qëndroj deri në Euro 2028, kemi punë për të bërë
“Kemi punë të papërfunduara”. Me këtë deklaratë trajneri i Anglisë, Thomas Tuchel, u jep energji “Tre Luanëve”, duke konfirmuar angazhimin e tij ndaj ekipit kombëtar dhe duke synuar drejtpërdrejt titullin evropian që Anglia e ka ndjekur prej kohësh, por që nuk ka arritur kurrë ta fitojë.
Në dy edicionet e fundit Anglia ishte shumë pranë lavdisë, por së pari Italia dhe më pas Spanja ia prishën ëndrrat, duke e shtyrë të famshmen “It’s Coming Home” për një datë që ende nuk është përcaktuar. Megjithatë, Kampionati i ardhshëm Evropian do të mbahet në Mbretërinë e Bashkuar dhe Irlandë, prandaj, me shumë gjasa, “puna për t’u përfunduar” që Thomas Tuchel, i cili konfirmoi në kontratën e tij se nuk ka klauzolë lirimi, duket se ka një destinacion shumë specifik: Stadiumi Ëembley, 9 korrik 2028.
Tuchel shprehu dëshirën e tij për të mbetur në krye të ekipit kombëtar të Anglisë deri në Euro 2028: “Kam nënshkruar një kontratë me ekipin kombëtar të Anglisë dhe dua të qëndroj si trajner i Anglisë deri në Euro 2028”.
Duke vazhduar, trajneri i Tre Luanëve shpjegoi: “Po, patjetër që dua të luaj në Kampionatin e ardhshëm Evropian. Kemi ende punë për të bërë”.
Ndërsa Tuchel përsërit angazhimin e tij ndaj Anglisë, tema më e nxehtë në Britani mbetet shkarkimi i Michael Carrick nga stoli i Manchester United, me Mauricio Pochettino në garë për ta marrë drejtimin e ekipit. Kjo çështje ka arritur edhe në veshët e trajnerit gjerman, i cili, në lidhje me një rikthim të mundshëm në futbollin e klubeve, deklaroi: “Më mungon të luaj 50 ndeshje në sezon”.
Tuchel përfundoi vërejtjet e tij mbi futbollin e klubeve duke thënë: “Më mungojnë ato dy minutat e fundit, kur gjithçka vendoset. Largohesh nga fusha dy minuta para fishkëllimës së fundit, ato janë momentet më të mira, gjithçka ka mbaruar, je në një stadium të mbushur plot, nën dritat e prozhektorit, ndjen një emocion të pabesueshëm dhe ndihesh pjesë e gjithçkaje”.
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