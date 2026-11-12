Mateu Boçi shpallet kampion Europe në shah për grupmoshën U16, Rama e përgëzon të riun shqiptar
Shahisti i Klubit Sportiv Tirana fitoi medaljen e artë në Kampionatin Europian të Shahut për grupmoshën U16, të zhvilluar në Kretë të Greqisë.
Shahisti shqiptar Mateu Boçi, vetëm 16 vjeç, është shpallur kampion Europe në shah për grupmoshën U16, në Kampionatin Europian të zhvilluar nga 4 deri më 12 nëntor në Kretë të Greqisë, siç njofton Shqiptarja.com.
Boçi, i cili përfaqëson Klubin Sportiv Tirana dhe mban titullin Mjeshtër FIDE, fitoi medaljen e artë, duke shënuar një sukses të rëndësishëm për shahun shqiptar, bën me dije Shqiptarja.com.
Lajmin e ka ndarë edhe kryeministri Edi Rama përmes një postimi në Facebook, ku ka përgëzuar shahistin e ri. “RESPEKT! Një lajm i bukur për shahun shqiptar”, shkruan Rama, duke njoftuar se Mateu Boçi është shpallur kampion Europe.
Boçi ka fituar më parë edhe tituj kombëtarë në shah, ndërsa tashmë arritjeve të tij u shton edhe titullin europian për grupmoshën U16.
Pak ditë më parë, kryeministri Rama njoftoi se qeveria do të vendosë një buxhet të veçantë për zgjerimin e shahut në shkollat e vendit. Gjatë një vizite në ambientet e reja të Federatës Shqiptare të Shahut në Tiranë, ai tha se shahu është një ushtrim i shëndetshëm për mendjen e fëmijëve, veçanërisht në një kohë kur ata përballen me ndikimin e celularëve dhe rrjeteve sociale; sipas tij, kjo disiplinë është futur në shkolla që vitin e kaluar dhe synimi është të shtrihet në sa më shumë institucione arsimore.
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