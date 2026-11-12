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Sporti

Mateu Boçi shpallet kampion Europe në shah për grupmoshën U16, Rama e përgëzon të riun shqiptar

Shahisti i Klubit Sportiv Tirana fitoi medaljen e artë në Kampionatin Europian të Shahut për grupmoshën U16, të zhvilluar në Kretë të Greqisë.

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Mateu Boçi shpallet kampion Europe në shah për grupmoshën U16, Rama e përgëzon të riun shqiptar

Shahisti shqiptar Mateu Boçi, vetëm 16 vjeç, është shpallur kampion Europe në shah për grupmoshën U16, në Kampionatin Europian të zhvilluar nga 4 deri më 12 nëntor në Kretë të Greqisë, siç njofton Shqiptarja.com.

Boçi, i cili përfaqëson Klubin Sportiv Tirana dhe mban titullin Mjeshtër FIDE, fitoi medaljen e artë, duke shënuar një sukses të rëndësishëm për shahun shqiptar, bën me dije Shqiptarja.com.

Lajmin e ka ndarë edhe kryeministri Edi Rama përmes një postimi në Facebook, ku ka përgëzuar shahistin e ri. “RESPEKT! Një lajm i bukur për shahun shqiptar”, shkruan Rama, duke njoftuar se Mateu Boçi është shpallur kampion Europe.

Boçi ka fituar më parë edhe tituj kombëtarë në shah, ndërsa tashmë arritjeve të tij u shton edhe titullin europian për grupmoshën U16.

Pak ditë më parë, kryeministri Rama njoftoi se qeveria do të vendosë një buxhet të veçantë për zgjerimin e shahut në shkollat e vendit. Gjatë një vizite në ambientet e reja të Federatës Shqiptare të Shahut në Tiranë, ai tha se shahu është një ushtrim i shëndetshëm për mendjen e fëmijëve, veçanërisht në një kohë kur ata përballen me ndikimin e celularëve dhe rrjeteve sociale; sipas tij, kjo disiplinë është futur në shkolla që vitin e kaluar dhe synimi është të shtrihet në sa më shumë institucione arsimore.

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