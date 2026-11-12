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Serbia

Arrestohen edhe dy persona të tjerë për kërcënimet ndaj gazetares Brankica Stankoviq në ndeshjen e vitit 2023

A.N. (27) dhe O.I. (27), që kërkoheshin prej ditësh, u ndaluan deri në 48 orë; prokuroria kërkoi paraburgim për dy të dyshuarit e parë, që sot mohuan akuzën për brohoritjet kërcënuese në ndeshjen Partizan–Cedevita të 6 qershorit 2023.

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Arrestohen edhe dy persona të tjerë për kërcënimet ndaj gazetares Brankica Stankoviq në ndeshjen e vitit 2023
Kryeredaktorja e Insajder-it, Brankica Stankoviq. Foto: Wikimedia Commons

Policia në Beograd arrestoi edhe dy persona të tjerë, A.N. (27) dhe O.I. (27), të dyshuar se i kanë rrezikuar sigurinë kryeredaktores së televizionit Insajder, Brankica Stankoviq, me brohoritje kërcënuese gjatë një ndeshjeje basketbolli, njoftoi Prokuroria e Tretë Themelore në Beograd, siç raporton Serbian News Media.

Të dyshuarve iu caktua ndalimi deri në 48 orë dhe më 13 nëntor do të dërgohen në prokurori për t’u marrë në pyetje. Ata ishin mes tre personave për të cilët prokuroria kishte shpallur kërkim ditët e fundit, pasi disa përpjekje për t’i gjetur kishin dështuar.

Në të njëjtën çështje, sot u morën në pyetje R.R. dhe D.M., dy të dyshuarit e parë të ndaluar, të cilët e mohuan kryerjen e veprës penale. Prokuroria njoftoi se për të dy propozoi caktimin e paraburgimit, me arsyetimin se mund të ndikojnë te dëshmitari dhe se mund ta përsërisin veprën në një periudhë të shkurtër kohore.

Të dyshuarit ngarkohen se më 6 qershor 2023, gjatë ndeshjes Partizan–Cedevita Olimpija në Arenën e Beogradit, kanë brohoritur këngë me përmbajtje fyese dhe kërcënuese drejtuar gazetares Stankoviq, duke i rrezikuar sigurinë.

Prokuroria theksoi se gazetarët duhet të mbrohen nga kërcënimet dhe dhuna dhe se do të ndërmarrë me vendosmëri të gjitha masat e parashikuara me ligj për ndjekjen penale të përgjegjësve. Siç saktësoi Insajder më 10 nëntor, çështja lidhet me incidentin e vitit 2023, dhe jo me brohoritjet e ditëve të fundit.

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