☁️
Tiranë 21°C · Vranët 12 Nëntor 2026
S&P 500 7,614 ▼0.07%
DOW 52,503 ▲0.03%
NASDAQ 25,413 ▼0.21%
NAFTA 88.29 ▲2.03%
ARI 3,886 ▼2.85%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1113 EUR/GBP 0.8359 EUR/CHF 0.9233 EUR/ALL 90.7783 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5849 EUR/TRY 55.8128 EUR/JPY 177.23 EUR/CAD 1.5815 EUR/USD 1.1113 EUR/GBP 0.8359 EUR/CHF 0.9233 EUR/ALL 90.7783 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5849 EUR/TRY 55.8128 EUR/JPY 177.23 EUR/CAD 1.5815
₿ CRYPTO
BTC $71,672 ▼ -3.74% ETH $2,015 ▼ -3.29% XRP $1.0298 ▼ -3.01% SOL $81.5100 ▼ -4.07%
S&P 500 7,614 ▼0.07 % DOW 52,503 ▲0.03 % NASDAQ 25,413 ▼0.21 % NAFTA 88.29 ▲2.03 % ARI 3,886 ▼2.85 % S&P 500 7,614 ▼0.07 % DOW 52,503 ▲0.03 % NASDAQ 25,413 ▼0.21 % NAFTA 88.29 ▲2.03 % ARI 3,886 ▼2.85 %
EUR/USD 1.1113 EUR/GBP 0.8359 EUR/CHF 0.9233 EUR/ALL 90.7783 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5849 EUR/TRY 55.8128 EUR/JPY 177.23 EUR/CAD 1.5815 EUR/USD 1.1113 EUR/GBP 0.8359 EUR/CHF 0.9233 EUR/ALL 90.7783 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5849 EUR/TRY 55.8128 EUR/JPY 177.23 EUR/CAD 1.5815
12 Nën 2026
Breaking
Katy Perry bën daljen e parë publike pas dënimit të Russell Brand EMIRATET E BASHKUARA – Aksident tragjik në Fujairah, 14 të vdekur dhe 30 të plagosur nga përplasja e 23 automjeteve TURQI – Rrëzohet helikopteri ushtarak në Malatya, humbin jetën katër ushtarakë Anglia, Tuchel: Dua të qëndroj deri në Euro 2028, kemi punë për të bërë Shqipëri-Finlandë, formacioni zyrtar i kuqezinjve
Menu
Bota

BERLIN – Gjermania ndalon dronët e prodhimit kinez në bazat ushtarake për arsye sigurie

· 1 min lexim
prodhimit kinez në bazat

– Gjermania ka ndaluar përdorimin e dronëve të prodhimit kinez në bazat e saj ushtarake dhe në zonat e stërvitjes, për shkak të shqetësimeve që lidhen me sigurinë.l, shkruan tgcom24.it.

Sipas gazetës britanike The Guardian, e cila citon mediat gjermane, ndalimi ka hyrë në fuqi menjëherë dhe synon të shmangë rreziqet e mundshme që mund të lidhen me përdorimin e këtyre pajisjeve.

Vendimi i Berlinit vjen pas një mase të ngjashme të marrë nga ushtria amerikane, e cila ka ndaluar automjetet elektrike të markës kineze BYD në bazën ajrore Kadena, në ishullin Okinawa të Japonisë.

Kadena është baza më e madhe e Forcave Ajrore të Shteteve të Bashkuara në Azinë Lindore.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu