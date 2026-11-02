Ankandi i parë i Christie’s në Abu Dhabi realizon mbi 8.9 milionë dollarë dhe vendos nëntë rekorde
Shitja e mbrëmjes «MAWASIM» te The Abu Dhabi EDITION shënoi totalin më të lartë në më shumë se dhjetë vjet për shitjet e mbrëmjes të artit modern dhe bashkëkohor të Lindjes së Mesme të Christie's, me veprën e Monir Shahroudy Farmanfarmaian në krye me 844,800 dollarë.
Siç njofton Christie’s, ankandi «MAWASIM: 20 Years of Modern and Contemporary Middle Eastern Art» realizoi gjithsej 8,940,800 dollarë amerikanë. Shitja e mbrëmjes u mbajt më 1 nëntor në The Abu Dhabi EDITION dhe ishte ankandi i parë i artit të bukur në Abu Dhabi; ajo shënoi 20-vjetorin e ankandit të parë të Christie’s në Emiratet e Bashkuara Arabe, në vitin 2006.
Ky ishte totali më i lartë i arritur për një shitje mbrëmjeje të artit modern dhe bashkëkohor të Lindjes së Mesme të Christie’s në më shumë se dhjetë vjet. Gjatë shitjes u vendosën nëntë rekorde ankandi, ndër të tjerë për Jellal Ben Abdallah, Paul Guiragossian, Faisel Laibi Sahi, Juliana Seraphim, Nabil Kanso, Samia Halaby, Rami Farook, Fatma Lootah dhe Afra Al Dhaheri.
Çmimi më i lartë i mbrëmjes u arrit nga «Variations on the Hexagon» (2006) e Monir Shahroudy Farmanfarmaian, e cila u shit për 844,800 dollarë, kundrejt vlerësimit 150,000–250,000 dollarë, pas gati shtatë minutash ofertash konkurruese. Ankandierja në podium ishte Yü-Ge Wang.
Ndër çmimet e tjera kryesore, «Composition» (1948-1949) e Fahrelnissa Zeid u shit për 524,800 dollarë, «Baghdad Café (The Coffee Shop)» (2016) e Faisel Laibi Sahi për 512,000 dollarë dhe «Homo Deus» (2018) e Ali Banisadr po për 512,000 dollarë. «Noces (Wedding)» (1958–1959) e Paul Guiragossian dhe «Portrait de Princesse Fadia» (1952) e Mahmoud Saïd arritën nga 486,400 dollarë, ndërsa «Yesterday» (1978) e Samia Halaby u shit për 358,400 dollarë.
Veprat vinin edhe nga koleksione të njohura, përfshirë Dalloul Collection në Bejrut dhe Barjeel Art Foundation në Sharjah. Më shumë se 30% e të regjistruarve ishin Millennial dhe Gen Z, ndërsa 37% e të regjistruarve ishin të rinj te Christie’s. Presidentja e Christie’s për EMEA, Anthea Peers, e quajti javën të jashtëzakonshme dhe moment historik për Christie’s në Emirate, ndërsa kryetari për Lindjen e Mesme dhe Afrikën, Dr Ridha Moumni, dhe drejtuesja e shitjes Marie-Claire Thijsen theksuan interesin ndërkombëtar dhe brezat e rinj të koleksionistëve.
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