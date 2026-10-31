Hapet në Nju Jork ekspozita e parë e John Quidor-it pas më shumë se 50 vjetësh: «New York Stories» te The New York Historical
Ekspozita qëndron e hapur nga 30 tetori 2026 deri më 4 prill 2027 dhe e paraqet piktorin e harruar të Luginës së Hudson-it si një historian të mprehtë, përmes pikturave të frymëzuara nga Washington Irving dhe paneleve të makinave të zjarrfikësve.
The New York Historical në Nju Jork hapi më 30 tetor ekspozitën «John Quidor: New York Stories», e para ekspozitë kushtuar veprës së piktorit amerikan John Quidor (1801–1881) pas më shumë se 50 vjetësh, siç njofton The New York Historical në faqen zyrtare të ekspozitës. Ekspozita qëndron e hapur deri më 4 prill 2027.
Sipas muzeut, Quidor ishte një artist vizionar, por i lënë historikisht në hije, pikturat e të cilit janë të mbushura me legjendat holandeze të Luginës së Hudson-it në Nju Jork. Ai mori shpesh frymëzim nga shkrimtari Washington Irving, satiriku i kësaj lugine, dhe me kompozimet e tij të pazakonta përmbysi konvencionet e historisë dhe të pikturës historike, duke treguar se e kaluara mbetet gjithmonë çështje spekulimi dhe interpretimi personal.
Ekspozita e paraqet Quidor-in si një historian me sy të mprehtë: ajo bashkon pikturat e tij me interpretimet e artistëve të tjerë të veprave të Irving-ut dhe me piktura panelesh për makinat e zjarrfikësve, si ato për të cilat artisti njihej gjatë jetës së tij. Ekspozita është kuruar nga Wendy Nālani E. Ikemoto, me ndihmën e kuratores Julia Brukx.
Katalogu shoqërues, siç njofton shtëpia botuese Giles, gërsheton pikturat letrare më të njohura të Quidor-it — skena nga «A History of New-York» dhe «Tales of a Traveller» të Irving-ut, si dhe nga tregimet «Rip Van Winkle» dhe «The Legend of Sleepy Hollow» — me objekte të reja, mes tyre një basoreliev në allçi me portretin e dytë të njohur të artistit dhe pikturën e tij të vetme të mbijetuar për një makinë zjarrfikësish. Veprat vijnë nga The New York Historical, National Gallery of Art në Uashington, Newark Museum of Art, Museum of Fine Arts në Boston, Historic Hudson Valley, Yale University Art Gallery dhe Brooklyn Museum, ndërsa katalogu përmban 75 ilustrime.
Hapjen e ekspozitës e raportoi edhe Artdaily, sipas të cilit kjo është shfaqja e parë e madhe e Quidor-it pas më shumë se pesë dekadash. Ekspozita mbështetet nga Henry Luce Foundation dhe Wyeth Foundation for American Art.
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