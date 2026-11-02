Mbetjet e mumifikuara hiqen nga vitrinat në Glasgow: Egjipti kërkon kthimin e priftit Nekht
Glasgow Life konfirmon se ditët e fundit ka marrë një kërkesë për riatdhesimin e mbetjeve të priftit egjiptian Nekht, të ekspozuara në një arkivol të pikturuar në Muzeun Kelvingrove, ndërsa muzetë e Glasgow po heqin nga shfaqja mbetjet njerëzore, në mungesë të pëlqimit të të ndjerëve apo të pasardhësve të tyre.
Mbetjet e mumifikuara egjiptiane të ekspozuara në Muzeun Kelvingrove në Glasgow mund të kthehen në Egjipt, pasi Glasgow Life, organizata që administron muzetë e qytetit, konfirmoi se ditët e fundit ka marrë një kërkesë për riatdhesimin e mbetjeve të priftit Nekht, siç njofton The Oldham Times. Mbetjet e priftit ishin të ekspozuara brenda një arkivoli të pikturuar në seksionin egjiptian të muzeut. Glasgow Life nuk e konfirmoi se nga kush ka ardhur kërkesa, e cila u raportua fillimisht nga e përjavshmja The Sunday Post.
Mbetjet njerëzore nuk shfaqen më në seksionin egjiptian të Kelvingrove, sepse, sipas Glasgow Life, në mungesë të pëlqimit kjo është më respektuese për individët e ndjerë. Nga vitrinat janë hequr edhe një kokë e mumifikuar burri, një këmbë e djathtë dhe një dorë e djathtë e mumifikuar, të gjetura në Luginën e Mbretërve pranë Luksorit. Puna po vazhdon edhe për heqjen e mbetjeve njerëzore arkeologjike nga Qendra e Zbulimit të Historisë dhe nga galeria e njerëzve të hershëm të Skocisë në Kelvingrove, ndërsa më pas radhën do ta ketë një arkivol dhe mbetje të mumifikuara të ekspozuara në Muzeun St Mungo, në qendër të qytetit.
Një zëdhënës i Glasgow Life tha se organizata synon të vazhdojë heqjen e mbetjeve njerëzore nga shfaqja, aq sa e lejojnë kujdesi dhe ruajtja e objekteve dhe e gjithë koleksionit, dhe se kjo ka të ngjarë të marrë kohë. Për mbetjet është ndërtuar një hapësirë e veçantë magazinimi, me akses të kufizuar, në Qendrën e Burimeve të Muzeve të Glasgow, ku ato do të mbahen përfundimisht.
Javën e kaluar Glasgow Life deklaroi se heqja e mbetjeve njerëzore nga shfaqja në muzetë e saj pasqyron praktikën bashkëkohore muzeale. Organizata iu referua kodit të rishikuar të etikës të Këshillit Ndërkombëtar të Muzeve (ICOM), të publikuar në qershor 2026, sipas të cilit muzetë duhet të ruajnë dinjitetin e natyrshëm të mbetjeve njerëzore dhe të nxisin respektin për rëndësinë e tyre. Edhe raporti i vitit 2025 i Grupit Parlamentar Ndërpartiak për Kompensimet Afrikane, «Laying Ancestors To Rest», ngre shqetësime etike për shfaqjen e mbetjeve njerëzore të Egjiptit të lashtë.
Sipas projektpolitikës së Glasgow Life Museums për mbetjet njerëzore, ato duhet të shfaqen vetëm kur ekziston pëlqim i dokumentuar dhe i informuar nga vetë individi i ndjerë ose, në rrethana të përshtatshme, nga pasardhësit e tij. Në mungesë të një pëlqimi të tillë, organizata vlerëson se heqja e mbetjeve të Egjiptit të lashtë nga shfaqja është më respektuese për të ndjerët.
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