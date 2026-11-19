Koalicioni i Vullnetshëm i kërkon Rusisë të pranojë armëpushim energjetik për dimrin
Ukraina dhe partnerët e saj kryesorë evropianë i kanë kërkuar Rusisë të ndalojë goditjet ndaj objekteve energjetike gjatë dimrit që vjen, si një shenjë e parë vullneti të mirë në negociatat për paqe, sipas deklaratës së përbashkët të miratuar pas samitit të Koalicionit të Vullnetshëm në Berlin më 19 nëntor, siç njofton Kyiv Independent.
«Si hap i parë drejt ndalimit të luftimeve, udhëheqësit i kërkuan Rusisë të bjerë dakord për një armëpushim energjetik përgjatë gjithë dimrit», thuhet në deklaratë. Udhëheqësit e Gjermanisë, Francës, Britanisë dhe Ukrainës i kërkuan Moskës edhe një armëpushim që të garantojë kalimin e sigurt të eksporteve ushqimore në Detin e Zi, ndërsa deklarata thekson rëndësinë e kalimit të sigurt dhe të lirisë së lundrimit për sigurinë globale ushqimore.
Deklarata vjen përpara bisedimeve shumëpalëshe të pritshme për t’i dhënë fund luftës, në të cilat për herë të parë do të ketë edhe përfaqësim evropian, krahas Kievit, Moskës dhe Uashingtonit. Udhëheqësit u zotuan gjithashtu të marrin pjesë në negociatat e paqes dhe të ofrojnë garanci sigurie për Ukrainën pas luftës, duke rënë dakord në vija të gjera për angazhimin e Evropës në këto bisedime.
Në deklaratë premtohet mbështetje shtesë ushtarake dhe financiare për Ukrainën, përfshirë sisteme të mbrojtjes ajrore dhe 90 miliardë euro, rreth 98,7 miliardë dollarë, në kuadër të Kredisë së BE-së për Mbështetjen e Ukrainës. Në të njëjtën kohë, udhëheqësit u zotuan të shtojnë presionin ekonomik ndaj përpjekjes luftarake të Rusisë përmes sanksioneve, masave më të gjera ekonomike dhe goditjes së anashkalimit të sanksioneve; masat e propozuara përfshijnë sanksione shtesë ndaj naftës ruse dhe kriptovalutave.
Në takimin në Berlin morën pjesë mbi 40 partnerë të Ukrainës, përfshirë të dërguarit amerikanë Steve Witkoff dhe Jared Kushner, të cilët u takuan edhe me presidentin Volodymyr Zelensky.
Si kontekst, presidenti rus Vladimir Putin tha më 19 nëntor se, pas goditjes së suksesshme ukrainase ndaj Urës së Krimesë, Kremlini nuk është më i gatshëm të diskutojë as mundësinë e një armëpushimi energjetik apo në Detin e Zi.
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