Krijuesit skeptikë për programin e ri të Instagram-it me Amazon-in: lejet e gjera për reklama ngrenë shqetësime
Integrimi i ri u lejon krijuesve të lidhin llogaritë e Instagram-it dhe Amazon-it dhe të fitojnë komisione nga linqet e produkteve, por kushtet që u japin Amazon-it dhe shitësve të drejtën ta përdorin përmbajtjen e tyre për reklama po ngrenë pikëpyetje.
Siç raporton The Verge, integrimi i ri mes Instagram-it dhe Amazon-it, i njoftuar në fillim të këtij muaji, u lejon krijuesve të lidhin llogaritë e tyre në të dyja platformat dhe të etiketojnë automatikisht produktet me linqet e tyre të afiliimit, duke fituar një komision kur ndjekësit e tyre blejnë.
Sipas The Verge, krijuesit mund të fusin deri në 30 linqe produktesh në një Reel dhe 20 në një postim në feed, një mundësi që e bën monetizimin e përmbajtjes dukshëm më të lehtë — të paktën në letër.
Por pikërisht kushtet e lidhjes po ngrenë shqetësime. Për të lidhur llogarinë e Amazon-it, krijuesit duhet të pranojnë që Amazon-i dhe shitësit e markave të krijojnë reklama nga «çdo përmbajtje publike» që përfshin një linq të lidhur afiliimi, si dhe të pranojnë që markat mund ta modifikojnë përmbajtjen e tyre dhe të përdorin «dëshminë, titullin apo median» e tyre për reklama.
Këto leje të gjera po i bëjnë disa krijues të hezitojnë. Siç shkruan The Verge, disa prej tyre u kanë bërë thirrje kolegëve të mos i lidhin llogaritë pa i shqyrtuar me kujdes kushtet, ndërsa ndikues të tjerë u ankuan në postimin e njoftimit të kreut të Instagram-it, Adam Mosseri, për mungesën e qartësisë rreth asaj që po pranojnë në të vërtetë.
Jimmy O’Keefe, drejtori i marketingut të produktit në Instagram, i tha The Verge se lidhja e produkteve përmes integrimit të ri nuk do ta ulë shtrirjen e postimeve, se krijuesit do të vazhdojnë të fitojnë komision përmes linqeve të afiliimit edhe kur Amazon-i i promovon postimet e tyre, dhe se ata mund ta ndalin promovimin në cilësime ose ta shkëputin plotësisht integrimin. Sipas tij, ekziston gjithashtu një mënyrë e veçantë, manuale, për të shtuar produkte pa lidhur llogaritë.
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