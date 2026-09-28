Apolitiri kombëtar: Komisioni i Ekspertëve paraqet tre skenarë për pranimin në universitete
Komiteti prej 106 ekspertësh, i kryesuar nga rektori i Universitetit të Pireut, Michalis Sfakianakis, dorëzon raportin e përkohshëm në kuadër të Dialogut Kombëtar për Arsimin
Në Greqi ka nisur Dialogu Kombëtar për Arsimin, ku një ndër pyetjet kryesore është mënyra se si do të ndryshojë pranimi në institucionet e arsimit të lartë (AEI) me propozimin për apolitirin kombëtar. Siç njofton ProtoThema, «Komiteti i Ekspertëve» (Επιτροπή Σοφών), i përbërë nga 106 anëtarë dhe i kryesuar nga rektori i Universitetit të Pireut, prof. Michalis Sfakianakis, ka publikuar Raportin e Përkohshëm të Gjetjeve, i cili vë në qendër pikërisht mekanizmin e ri të hyrjes në universitete.
Sipas raportimit, në tryezë janë tre skenarë institucionalë. Në skenarin e parë, shkolla jep apolitirin, ndërsa pranimi në AEI bëhet përmes provimeve kombëtare të veçanta, të organizuara në mënyrë qendrore – pra dy procese të ndara. Shqetësimi që ngrihet këtu është se, nëse performanca në shkollë nuk lidhet me aksesin në AEI, apolitiri rrezikon të mbetet thjesht një titull diplome, duke dobësuar nxitjen për ta trajtuar atë si një certifikim të vërtetë arsimor.
Skenari i dytë parashikon provime kombëtare për apolitirin, të ndjekura nga provime të veçanta orientimi/specializimi për pranimin në AEI. Rreziku i dukshëm, siç vë në dukje ProtoThema, është se në vend të pakësimit të provimeve do të kemi më shumë provime – dy procedura të ndryshme kombëtare provimi.
Skenari i tretë propozon një proces të vetëm kombëtar me dy funksione: një provim të vetëm që certifikon njëherësh përfundimin e liceut dhe rendit kandidatët për AEI, me pragje kalimi dhe mënyra llogaritjeje të ndryshme për secilin funksion. Avantazhi kryesor i këtij opsioni, sipas raportit, është se kufizon numrin e provimeve, duke i dhënë fund modelit të provimeve të dyfishta.
Megjithatë, mbeten të hapura çështje teknike vendimtare: nëse dhe me çfarë peshe nota e apolitirit do të llogaritet në renditjen për AEI; cilat nota të liceut do të llogariten (klasat A’, B’ apo vetëm C’ – ministri i Arsimit po e shqyrton këtë); roli i provimeve kombëtare; krahasueshmëria e notave ndërmjet shkollave të ndryshme; dhe Baza Minimale e Hyrjes (ΕΒΕ), e cila për momentin nuk shfuqizohet. Raporti prezanton gjithashtu një ide të re: një mekanizëm «Clearing», i modeluar sipas praktikës ndërkombëtare, për plotësimin e vendeve të lira pas pranimit kryesor, pa një procedurë të re provimi. Në fazë projektimi janë edhe provime qendrore me një periudhë të dytë provimi për përmirësimin e notës, dy porta provimi në vitin final të liceut (C’ Liceu) me program të ndarë, si dhe modele më të digjitalizuara vlerësimi, si testet modulare për njësi dhe vlerësimi digjital adaptiv. Ministri i Arsimit ka deklaruar se provimet ekzistuese panhelenike vazhdojnë derisa të arrihet marrëveshja për një sistem të ri të besueshëm, transparent dhe të drejtë.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.