Marina greke ‘vështirëson’ pozicionin në Egje: 8 anije pajisen me raketa precizioni SPIKE NLOS
Katër anijet artilerie të klasit «Machitis», të projektuara dhe të ndërtuara në Greqi, dhe katër mjetet Mark V të Komandës së Zhytësve po pajisen me sistemin Typhoon MLS-NLOS me raketa SPIKE NLOS me rreze deri në 32 kilometra
Marina Ushtarake greke po e forcon ndjeshëm pozicionin e saj në Egje: tetë mjete lundruese po pajisen me raketa precizioni me rreze të gjatë. Siç raporton newsauto.gr, i grupit ProtoThema, bëhet fjalë për katër anijet artilerie të klasit «Machitis» (P-266 «Machitis», P-267 «Nikhforos», P-268 «Ahtitos», P-269 «Krataios»), të projektuara dhe të ndërtuara në Greqi, si dhe për katër mjetet Mark V të Komandës së Zhytësve (forcat speciale).
Në pjesën e pasme të anijeve është instaluar sistemi Typhoon MLS-NLOS, me një lëshues që mban deri në tetë raketa SPIKE NLOS. Sipas raportimit, faqja zyrtare e Marinës greke tashmë rendit raketën SPIKE NLOS në armatimin e të katër anijeve artilerie të klasit «Machitis», çka konfirmon se programi ka kaluar prej kohësh fazën e projektimit.
SPIKE NLOS detare, e prodhuar nga kompania Rafael, ka rreze deri në 32 kilometra dhe mund të godasë objektiva sipërfaqësorë, si edhe objektiva tokësore përtej vijës së drejtpërdrejtë të shikimit të anijes. Sipas përshkrimit të publikuar nga newsauto.gr, raketa përdor drejtim elektro-optik dhe transmeton video te operatori gjatë fluturimit.
Dy njësitë e para, «Machitis» dhe «Nikhforos», ishin shfaqur publikisht gjatë vitit 2026 me lëshuesit e rinj të instaluar; hapi i radhës kritik është qitja e pranimit, e cila, siç raportohet, është planifikuar së shpejti.
Anijet artilerie, me zhvendosje rreth 575 tonësh, shpejtësi 21–22 nyjesh dhe top OTO Melara 76 mm, përdoren gjerësisht në misione vëzhgimi dhe pranie, veçanërisht në Egjeun Lindor. Shtimi i SPIKE zgjeron ndjeshëm opsionet e tyre operative: për Egjeun kjo ka rëndësi, sepse një anije artilerie teorikisht mund të marrë të dhënat e objektivit nga një njësi tjetër ose nga një dron dhe të qëllojë pa e pasur objektivin në fushën e vet të shikimit.
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