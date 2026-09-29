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Serbia

Apotekat e Beogradit nuk kanë marrë ende paratë e premtuara nga Vuçiç për blerjen e barnave

Sipas agjencisë Beta, sindikata "Opstanak" thotë se ndërmarrja Apoteke Beograd ende nuk ka marrë fondet për prokurimin e barnave që ish-presidenti Aleksandar Vuçiç i premtoi për mesin e gushtit.

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Brendësia e një farmacie në Beograd

Siç raporton agjencia serbe Beta, presidentja e sindikatës “Opstanak” në ndërmarrjen farmaceutike Apoteke Beograd, Jelena Šikuljak, deklaroi sot se ndërmarrja ende nuk ka marrë paratë për prokurimin e barnave, të cilat ish-presidenti i Serbisë Aleksandar Vuçiç i kishte premtuar për mesin e gushtit.

“Dje nuk mora përgjigje nga administrata në Presidencën e Serbisë se kur do të marrim paratë për blerjen e barnave që të mund të vazhdojmë punën”, tha Šikuljak për Betën, duke shtuar se nuk arriti ta gjejë askund këtë vendim në formë të shkruar, edhe pse Vuçiç premtoi me vendosmëri se paratë do të sigurohen.

Brendësia e një farmacie në Beograd
Brendësia e një farmacie në Beograd. (Foto: Wikimedia Commons / Larveen, CC BY-SA 4.0)

Ajo tha se në takimin me sindikatën në fund të korrikut, Vuçiç kishte thënë se deri në mesin e gushtit do të sigurohen mjetet për prokurimin e barnave, por, megjithëse shtatori po mbaron, paratë nuk kanë ardhur dhe nuk ka as përgjigje se kush duhet t’i sigurojë. Kimikatet e nevojshme për barnat galenike, që përgatiten në laboratorët e farmacive, duhet t’i sigurojë Ministria e Shëndetësisë dhe kjo, sipas saj, është në proces.

Pjesa më e madhe e pagave të prapambetura, siç tha Šikuljak, është paguar, përveç një grupi më të vogël punëtorësh, të cilëve për shkak të problemeve tatimore nuk u janë paguar dy paga e gjysmë për vitin 2025. Aktualisht në kuadër të Apoteke Beograd punojnë 39 farmaci, ndërsa nga 290 punonjës kanë mbetur 250-260, pasi disa morën pagesa largimi ose dolën në pension.

Ndërmarrjen Apoteke Beograd e themeloi Kuvendi i Beogradit në vitin 1971, ndërsa problemet me biznesin, siç shkruan Beta, nisën në vitin 2012 me futjen e sistemit të ri të prokurimeve publike të bashkuara.

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