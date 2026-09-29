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Serbia

Pensionistët ftohen në drekë me kryebashkiakun e Novi Sadit: ushqim, pije dhe kupon 4.800 dinarësh nga Fondi PIO

Sipas gazetës "Danas", disa pensionistë në Novi Sad morën ftesë për drekë me kryebashkiakun Žarko Mićin më 6 tetor — dhe një kupon prej 4.800 dinarësh nga Fondi i pensioneve, në prag të zgjedhjeve parlamentare të 25 tetorit.

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Siç njofton gazeta “Danas”, disa pensionistë në Novi Sad kanë marrë ftesë për të marrë pjesë në një drekë me kryebashkiakun Žarko Mićin, e cila do të mbahet më 6 tetor në orën 11:30 në një restorant në ishullin Ribarsko (Ribarac) të qytetit. Sipas ftesës, ata që marrin pjesë do të përfitojnë edhe një kupon prej 4.800 dinarësh nga Fondi republikan i sigurimit pensional dhe invalidor (PIO).

“Njoftim: më 6 tetor në orën 11:30, kush dëshiron, kryebashkiaku çon për drekë në Ribarac, ndërsa Fondi PIO ju shpërndan 4.800 dinarë si kupon. Grumbullimi dhe nisja sërish para postës nr. 3. Për të dyja gjërat ju lutem informoni deri të enjten!”, thuhet në mesazhin që një pensioniste i tregoi gazetës “Danas”, duke shtuar se ftesën e mori nga një e njohur në këshillin lokal të pensionistëve.

Bashkëbiseduesja e “Danas”-it tha se nuk planifikon të shkojë në drekë dhe se për kuponët e Fondit PIO në vlerën 4.800 dinarë dëgjon për herë të parë. “Më thanë se ata që na ftojnë duhet të mbledhin sa më shumë pensionistë, me emër e mbiemër të plotë, dhe kjo është problem për ta, sepse nuk duan të gjithë të shkojnë, edhe pse duket qartë se shpërndahen para”, tha ajo, duke shtuar se disa pensionistë do të shkojnë sepse “çdo dinar ka rëndësi, edhe këta më pak se 50 euro”.

Gazeta thekson se pas ndihmës për pensionistët dhe shpërndarjes së 6.000 dinarëve për të gjithë qytetarët, kjo mund të jetë mundësia e radhës për të përfituar diçka para zgjedhjeve parlamentare të 25 tetorit. “Danas” kujton se vitin e kaluar, mediet lokale në Požega publikuan lajmin se në një lokal me qira, funksionarë të SNS-së organizuan një takim ku u shpërndanë kuponë të Fondit PIO në të njëjtën vlerë — 4.800 dinarë. Redaksia, siç shkruan vetë “Danas”, ende pret përgjigjet e kryebashkiakut Mićin dhe të Fondit republikan të sigurimit pensional e invalidor lidhur me këta kuponë dhe kriteret e shpërndarjes, dhe do t’i publikojë sapo të mbërrijnë.

Ndërkohë, kryebashkiaku Mićin po bën xhiro nëpër Novi Sad dhe rrethinat e tij në kuadër të fushatës së Partisë Progresive Serbe (SNS), ndërsa në ditët e fundit ka vizituar Çurugun dhe Rumenkën.

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