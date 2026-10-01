Arabia Saudite i jep qeverisë së Jemenit afro 60 milionë dollarë mbështetje buxhetore
Arabia Saudite i ka dhënë qeverisë së Jemenit më shumë se 224 milionë rialë (rreth 59.7 milionë dollarë) mbështetje të freskët buxhetore, njoftoi të enjten ambasadori saudit në Jemen, Mohamed Al Jabir, sipas raportimit të edicionit anglez të agjencisë The Times of India.
Financimi, i dhënë përmes Programit Saudit për Zhvillim dhe Rindërtim në Jemen, synon të mbështesë flukset monetare të qeverisë, politikën fiskale dhe fuqinë blerëse të jemenitëve. Njoftimi vjen në një moment tensioni të përshkallëzuar mes Arabisë Saudite dhe rebelëve Huthi të lidhur me Iranin, të cilët kanë intensifikuar sulmet ndaj qyteteve saudite dhe infrastrukturës energjetike të mbretërisë.
Administrata në Aden, e njohur ndërkombëtarisht, është përballur prej kohësh me një monedhë të dobët dhe çmime të larta, që kur Huthi-t dëbuan nga kryeqyteti Sana ish-presidentin Ali Abdullah Saleh në fund të 2014-s, duke shkaktuar një luftë civile më shumë se njëdekadëshe. Një koalicion ushtarak i udhëhequr nga Arabia Saudite ndërhyri në Jemen në mars 2015 për të rikthyer qeverinë e saj të internuar, dhe që atëherë vendi është ndarë mes qeverisë së njohur ndërkombëtarisht në Aden dhe administratës së Huthi-t në Sana.
Rijadi i ka dhënë Jemenit miliarda dollarë ndihma dhe depozita ndër vite për të mbështetur financat e qeverisë në Aden dhe për të paguar rrogat e sektorit publik, dhe kjo mbështetje e re buxhetore vjen ndërkohë që përpjekjet saudite për t’u përgjigjur avancimit të Huthi-t në bregun e Detit të Kuq vazhdojnë.
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