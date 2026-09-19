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19 Sht 2026
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Arabia Saudite lëshon alarme rreziku për Riadin dhe al-Kharj-in — banorëve u kërkohet të ndjekin udhëzimet e emergjencës Qeveria e Jemenit akuzon Huthi-t për sulme ndaj objekteve humanitare: “Mijëra civilë rrezikojnë të humbasin shërbimet bazë” Turqia i heq licencën bankës iraniane Mellat pas 44 vjetësh — goditje e re ekonomike për Teheranin SmackDown në Corpus Christi: përmbledhje e mbrëmjes së 18 shtatorit Astros përballë Braves në Houston, 18 shtator 2026 — 0-0 pas pjesës së parë
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Konflikti SHBA - Iran

Arabia Saudite lëshon alarme rreziku për Riadin dhe al-Kharj-in — banorëve u kërkohet të ndjekin udhëzimet e emergjencës

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Pamje e Riadit, kryeqytetit të Arabisë Saudite
Pamje e Riadit, kryeqytetit të Arabisë Saudite. Foto: B.alotaby / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

Mbrojtja Civile e Arabisë Saudite ka lëshuar alarme rreziku për Riadin dhe al-Kharj-in, njoftoi autoriteti në postime në X, duke u bërë thirrje banorëve të të dyja zonave të ndjekin udhëzimet e sigurisë të dhëna përmes sistemit të paralajmërimit të emergjencës, raporton Al Jazeera.

Alarmet vijnë mes një vale sulmesh të Huthi-t të mbështetur nga Irani ndaj objektivave saudite: në ditët e fundit grupi ka pretenduar sulme me raketa balistike dhe dronë ndaj bazave ushtarake dhe infrastrukturës energjetike, ndërsa mbrojtja ajrore saudite ka rrëzuar dronë që tentonin të hynin në hapësirën ajrore të vendit.

Është hera e parë që alarmet e rrezikut shtrihen në kryeqytetin Riad, një shenjë e përshkallëzimit të kërcënimit. Më herët, Mbrojtja Civile lëshoi dhe më pas tërhoqi alarme për disa zona të tjera, përfshirë Jazanin, Abha-n, Khamis Mushait-in, Jeddah-n, Taif-in dhe Yanbu-në.

Autoritetet saudite nuk dhanë detaje të menjëhershme për natyrën e kërcënimit specifik ndaj Riadit dhe al-Kharj-it. Al-Kharj, rreth 70 kilometra në juglindje të kryeqytetit, strehon baza të rëndësishme ushtarake saudite.

Zhvillimi vjen ndërsa SHBA-ja u ka kërkuar qytetarëve të saj të rishqyrtojnë udhëtimet në Arabinë Saudite për shkak të konfliktit me Jemenin, dhe ambasada amerikane ka paralajmëruar qytetarët të shmangin zonën kufitare me Jemenin.

Burimi: Al Jazeera

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