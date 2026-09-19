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Konflikti SHBA - Iran

Qeveria e Jemenit akuzon Huthi-t për sulme ndaj objekteve humanitare: “Mijëra civilë rrezikojnë të humbasin shërbimet bazë”

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Qyteti i vjetër i Sana-s, Jemen
Qyteti i vjetër i Sana-s, Jemen. Foto: Rod Waddington / Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.0)

Ministria e të Drejtave të Njeriut e Jemenit, pjesë e qeverisë së njohur ndërkombëtarisht me seli në Aden, ka akuzuar luftëtarët Huthi të mbështetur nga Irani për sulme dhe plaçkitje të objekteve humanitare dhe mjekësore të financuara nga Arabia Saudite në al-Khawkhah dhe në zona të tjera përgjatë bregut perëndimor të vendit, raporton Al Jazeera.

Sipas ministrisë, sulmet e pretenduara goditën klinika, depo ushqimi dhe ilaçesh, si dhe projekte uji dhe strehimi. “Këto sulme përbëjnë një shënjestrim të drejtpërdrejtë të përpjekjeve humanitare dhe të ndihmës,” thuhet në deklaratë, ku paralajmërohet se mijëra civilë dhe persona të zhvendosur mund të humbasin qasjen në shërbimet bazë.

Akuzat vijnë në një moment kur luftimet në Jemenin perëndimor po intensifikohen: forcat qeveritare thonë se po sulmojnë pozicionet e Huthi-t në perëndim të vendit, ndërsa dhjetëra mijëra mbështetës të Huthi-t dolën në rrugët e Sana-s në një tubim kundër Arabisë Saudite.

Huthi-t nuk kanë reaguar ende ndaj akuzave të ministrisë. Grupi, i cili kontrollon pjesën më të madhe të Jemenit verior përfshirë kryeqytetin Sana, është akuzuar edhe më parë për pengimin e ndihmave humanitare, akuza që i ka mohuar.

Situata humanitare në Jemen po përkeqësohet me shpejtësi: sipas OKB-së, mbi 112,000 njerëz janë zhvendosur brenda një muaji dhe afro 3,000 kanë ikur me det drejt Xhibutit, ku ndihma humanitare mbetet tejet e kufizuar.

Burimi: Al Jazeera

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