Waltz: Fjalimi i Trump-it në OKB do të vërë në qendër planin e paqes për Gazën dhe luftën me Iranin
Presidenti amerikan Donald Trump do të marrë pjesë në takime shumëpalëshe me liderët e Gjirit gjatë Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara javën e ardhshme, sipas ambasadorit të SHBA-së në OKB, Mike Waltz.
Waltz tha se fjalimi i Trump-it në OKB do të vërë në qendër përpjekjet e administratës së tij për të adresuar konfliktet ndërkombëtare dhe çështje të tjera që, sipas tij, ishin “neglizhuar” nga administratat e mëparshme.
Trump do të diskutojë nevojën për të siguruar që Irani të mos marrë një armë bërthamore, si dhe do të nxjerrë në pah veprimet e Amerikës gjatë vitit të fundit, përfshirë në Hemisferën Perëndimore, dhe progresin në planin 20-pikësh të paqes për Gazën.
Waltz tha gjithashtu se Trump planifikon të takohet në margjinat e asamblesë të martën me kryeministrin britanik Andy Burnham, presidenten në detyrë të Venezuelës Delcy Rodriguez dhe kryeministren japoneze Sanae Takaichi.
Burimi: Al Jazeera (liveblog)
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