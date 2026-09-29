Arabia Saudite rifillon eksportet e naftës nga Deti i Kuq pas riparimit të tubacionit — goditje për Iranin, njofton WSJ
Arabia Saudite ka rifilluar eksportimin e naftës përmes tubacionit të saj strategjik Lindje-Perëndim, pasi riparoi dëmet e shkaktuara nga sulmet me dronë, siç njofton Wall Street Journal, duke cituar burime të njohura me çështjen — një zhvillim që rikthen një rrugë kyçe anash Ngushticës së Hormuzit dhe përbën goditje për Iranin.
Tubacioni 750-miljesh (rreth 1.200 km) që lidh fushat naftëmbajtëse të mbretërisë në Gjirin Persik me portin e Yanbu-së në Detin e Kuq është bërë një nga pjesët më të rëndësishme të infrastrukturës energjetike botërore gjatë luftës me Iranin, duke shërbyer si zgjidhje alternative për trafikun e kufizuar ndjeshëm të cisternave përmes Hormuzit. Ai mund të transportojë deri në 7 milionë fuçi në ditë — rreth 2 milionë për rafineritë vendase saudite dhe pjesa tjetër për eksport — por nuk kishte punuar kurrë me kapacitet të plotë për periudha të gjata para fillimit të luftës më 28 shkurt. Rreth 4 milionë fuçi në ditë — rreth 4 për qind e furnizimit global — kalonin përmes tij përpara se sulmet me dronë, që u atribuohen forcave të mbështetura nga Irani në Irak, ta dëmtonin më 10 shtator, vlerësojnë analistët.
Sipas burimeve të gazetës, Aramco nisi të dielën ngarkimin e anijeve me naftë bruto në portin e Yanbu-së përmes tubacionit dhe po e operon atë me një normë prej rreth 3.5 milionë fuçi në ditë, nga të cilat një pjesë do të drejtohet drejt rafinerive vendase. Rikthimi i eksporteve përmes tubacionit vjen ndërkohë që Riadi ka gjetur mënyra për të kaluar më shumë naftë edhe përmes Hormuzit, pavarësisht Iranit: ngarkimet në portin e saj të Gjirit në Ras Tanura u rritën së fundmi në rreth 6.5 milionë fuçi në ditë, nga 1.5 milionë në fillim të shtatorit, sipas të dhënave të kompanisë gjurmuese Kpler.
“Çështja kyçe që tregtarët e naftës po ndjekin është nëse Arabia Saudite mund të mbajë vëllime të larta eksporti përmes Ngushticës së Hormuzit ndërkohë që rifillon njëkohësisht transportin nga Yanbu”, tha për gazetën Hamad Hussain, ekonomist i lartë në Capital Economics. Sipas tij, nëse dërgesat e larta nga Gjiri qëndrojnë të qëndrueshme teksa operacionet në Yanbu rimëkëmben, eksportet e përgjithshme saudite mund të tejkalojnë nivelet e para-sulmit, çka do të ndihmonte në kthimin mbrapsht të rritjeve të fundit të çmimeve të naftës bruto. Megjithatë, ai paralajmëroi se “eksportimi nga Yanbu është më sfidues se sa ishte më herët gjatë konfliktit, duke pasur parasysh kërcënimin që paraqesin Huthi-t për infrastrukturën energjetike”.
Çmimet e naftës i zbutën fitimet të hënën pasi u përhap lajmi për dërgesat përmes tubacionit, por mbetën të larta: nafta Brent, referenca ndërkombëtare, qëndroi ende mbi 105 dollarë fuçia, raporton gazeta. Kompania Aramco nuk iu përgjigj menjëherë kërkesës për koment.
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