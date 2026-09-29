Huevos rancheros — mëngjesi klasik meksikan me vezë, tortija dhe salcë domatesh pikante
Huevos rancheros, që në spanjisht do të thotë "vezët e fermerit", është mëngjesi më i famshëm i Meksikës — një pjatë e thjeshtë, e ngrohtë dhe plot shije, e lindur si vakt i fuqishëm për punëtorët e fermave. Sot shërbehet në të gjithë botën për mëngjes, brunch apo edhe darkë të lehtë.
PËRBËRËSIT (për 4 persona)
Për salcën ranchera:
- 500 g domate të grira (të konservuara ose të freskëta)
- 1 qepë mesatare, e grirë hollë
- 2 thelpinj hudhër, të shtypur
- 1–2 speca djegës (jalapeño), të grirë hollë (sipas shijes)
- 1 lugë çaji qimnon i bluar
- 2 lugë gjelle vaj ulliri
- Kripë dhe piper i zi sipas shijes
- ½ tufë koriandër e freskët, e grirë
Për servirje:
- 8 vezë
- 8 tortija të vogla misri
- 400 g fasule të zeza të ziera (ose të konservuara) — opsionale
- 100 g djathë cotija ose feta, i thërrmuar
- 1 avokado e pjekur, e prerë në feta — opsionale
- Vaj për skuqjen e vezëve
- Koriandër e freskët dhe feta limoni për servirje
HAPAT E PËRGATITJES
- Përgatit salcën: ngroh vajin e ullirit në një tigan të madh dhe kaurdis qepën 4–5 minuta, derisa të zbutet dhe të marrë ngjyrë të artë.
- Shto hudhrën, specin djegës dhe qimnonin; kaurdis edhe 1 minutë duke i përzier, që erëzat të lëshojnë aromën e tyre.
- Hidh domatet e grira me gjithë lëngun e tyre, kripos dhe pipero. Ule zjarrin dhe ziej 12–15 minuta, derisa salca të trashet. Në fund shto gjysmën e koriandrës së grirë.
- Ngroh tortijat: në një tigan të thatë e të nxehtë ngroh secilën tortije 30–40 sekonda për anë, derisa të zbuten; mbaji të mbuluara me pecetë kuzhine që të mos ftohen.
- Fasulët (nëse i përdor): ngrohi në tigan me pak vaj dhe qepë të grirë për 5 minuta, duke i shtypur lehtësisht me pirun.
- Skuq vezët: në tigan me pak vaj të nxehtë thyej vezët një e nga një dhe skuqi 3–4 minuta, derisa e bardha të mpikset plotësisht por e verdha të mbetet e lëngshme. Kripos lehtë.
- Monta pjatën: vendos 2 tortija në secilën pjatë, hidh sipër salcë të nxehtë ranchera, vendos vezët e skuqura dhe rrethoji me edhe pak salcë. Shërbeji me fasule anash, spërkati me djathë të thërrmuar, koriandër të freskët, feta avokadoje dhe limoni. Shërbehet menjëherë, e nxehtë.
KOHA E PËRGATITJES: 10 minuta përgatitje + 20 minuta gatim (gjithsej ~30 minuta)
PORCIONET: 4 persona
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.