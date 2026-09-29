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29 Sht 2026
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Mëngjesi

Huevos rancheros — mëngjesi klasik meksikan me vezë, tortija dhe salcë domatesh pikante

· 3 min lexim

Huevos rancheros, që në spanjisht do të thotë "vezët e fermerit", është mëngjesi më i famshëm i Meksikës — një pjatë e thjeshtë, e ngrohtë dhe plot shije, e lindur si vakt i fuqishëm për punëtorët e fermave. Sot shërbehet në të gjithë botën për mëngjes, brunch apo edhe darkë të lehtë.

PËRBËRËSIT (për 4 persona)

Për salcën ranchera:

  • 500 g domate të grira (të konservuara ose të freskëta)
  • 1 qepë mesatare, e grirë hollë
  • 2 thelpinj hudhër, të shtypur
  • 1–2 speca djegës (jalapeño), të grirë hollë (sipas shijes)
  • 1 lugë çaji qimnon i bluar
  • 2 lugë gjelle vaj ulliri
  • Kripë dhe piper i zi sipas shijes
  • ½ tufë koriandër e freskët, e grirë

Për servirje:

  • 8 vezë
  • 8 tortija të vogla misri
  • 400 g fasule të zeza të ziera (ose të konservuara) — opsionale
  • 100 g djathë cotija ose feta, i thërrmuar
  • 1 avokado e pjekur, e prerë në feta — opsionale
  • Vaj për skuqjen e vezëve
  • Koriandër e freskët dhe feta limoni për servirje

HAPAT E PËRGATITJES

  1. Përgatit salcën: ngroh vajin e ullirit në një tigan të madh dhe kaurdis qepën 4–5 minuta, derisa të zbutet dhe të marrë ngjyrë të artë.
  2. Shto hudhrën, specin djegës dhe qimnonin; kaurdis edhe 1 minutë duke i përzier, që erëzat të lëshojnë aromën e tyre.
  3. Hidh domatet e grira me gjithë lëngun e tyre, kripos dhe pipero. Ule zjarrin dhe ziej 12–15 minuta, derisa salca të trashet. Në fund shto gjysmën e koriandrës së grirë.
  4. Ngroh tortijat: në një tigan të thatë e të nxehtë ngroh secilën tortije 30–40 sekonda për anë, derisa të zbuten; mbaji të mbuluara me pecetë kuzhine që të mos ftohen.
  5. Fasulët (nëse i përdor): ngrohi në tigan me pak vaj dhe qepë të grirë për 5 minuta, duke i shtypur lehtësisht me pirun.
  6. Skuq vezët: në tigan me pak vaj të nxehtë thyej vezët një e nga një dhe skuqi 3–4 minuta, derisa e bardha të mpikset plotësisht por e verdha të mbetet e lëngshme. Kripos lehtë.
  7. Monta pjatën: vendos 2 tortija në secilën pjatë, hidh sipër salcë të nxehtë ranchera, vendos vezët e skuqura dhe rrethoji me edhe pak salcë. Shërbeji me fasule anash, spërkati me djathë të thërrmuar, koriandër të freskët, feta avokadoje dhe limoni. Shërbehet menjëherë, e nxehtë.

KOHA E PËRGATITJES: 10 minuta përgatitje + 20 minuta gatim (gjithsej ~30 minuta)

PORCIONET: 4 persona

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