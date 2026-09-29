“Kreni-promeni” shpall protestë sot në Beograd pas lirimit të kryebashkiakut Šapić, i akuzuar se i theu hundën këshilltares së opozitës
Lëvizja kërkon arrestimin e menjëhershëm të Aleksandar Šapićit — policia e mbajti vetëm 15 minuta pas incidentit të mbrëmshëm dhe e la të lirë pa test alkooli. Protesta sot në orën 14:00 para Prokurorisë në Beogradin e Ri.
Lëvizja opozitare “Kreni-promeni” njoftoi, siç raporton gazeta Danas, se do të mbajë sot në orën 14:00 një protestë para Prokurorisë Themelore Publike të Tretë në Bulevardin Mihajlo Pupin 16 në Beogradin e Ri, për shkak të lirimit të kryetarit të Beogradit Aleksandar Šapić — i akuzuar se i theu hundën këshilltares së lëvizjes, Tanja Mićić, gjatë një incidenti mbrëmjen e 28 shtatorit.
Sipas njoftimit të lëvizjes, pas përplasjes policia e shoqëroi Šapićin në stacionin policor të Beogradit të Ri, por e la të lirë pas vetëm 15 minutash — pa e testuar për alkool apo substanca psikoaktive, megjithëse ishte “qartazi jo në vete”, deklaroi mbrëmë para qytetarëve të mbledhur përpara stacionit policor lideri i lëvizjes Savo Manojlović.
“Kreni-promeni” paralajmëroi se nuk do të ndalet derisa të bëhet publik emri i prokurorit që urdhëroi lirimin e kryebashkiakut dhe derisa, siç thuhet në njoftim, “drejtësia të vihet në vend”. Lëvizja njoftoi se do të paraqesë kallëzim penal dhe kërkon arrestimin e menjëhershëm të Šapićit.
Incidenti origjinal ndodhi mbrëmjen e 28 shtatorit: Mićić thotë se po shëtiste me bashkëshortin dhe qenin kur Šapić iu afrua duke e akuzuar se i sillte protestues para shtëpisë; ajo pohon se i theu hundën pasi u ndërpre mes tij dhe bashkëshortit. Ky zhvillim i ri — protesta dhe kërkesa për arrest — vjen pas publikimit të lajmit për vetë incidentin.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.