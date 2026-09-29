Šapiç reagon pas akuzës për sulm ndaj këshilltares: “Nuk e godita, e shtyva për t’u mbrojtur nga bashkëshorti i saj”
Kryetari i Beogradit mohon se i theu hundën këshilltares së "Kreni-promeni", Tanja Mićić, dhe thotë se reagoi në vetëmbrojtje; policia e la të lirë pas pak minutash
Kryetari i Beogradit, Aleksandar Šapić, reagoi për herë të parë pas akuzës se kishte sulmuar fizikisht këshilltaren e lëvizjes opozitare “Kreni-promeni”, Tanja Mićić, gjatë një incidenti mbrëmjen e së hënës në Beogradin e Ri.
Në deklarata identike dhënë për gazetat serbe Blic, Kurir dhe Informer, siç raporton portali izlaz.com, Šapić mohoi se e kishte goditur këshilltaren me grusht dhe se i kishte thyer hundën, duke pohuar se kishte reaguar në vetëmbrojtje.
“Gruan nuk e godita, por e shtyva për t’u mbrojtur nga bashkëshorti i saj. Nuk kam sulmuar kurrë askënd i pari, as nuk kam goditur ndonjëherë grua në jetën time. Nuk i kam shkuar kurrë askujt në shtëpi, as do ta bëj. Por po ashtu, nuk jam ikur asnjëherë nga askush, as do të iki, sidomos jo nga ata që mendojnë se u lejohet gjithçka”, deklaroi Šapić.
Kryebashkiaku tha se nuk dëshiron të marrë pjesë në “shfaqjen mediatike” që, sipas tij, po përpiqen t’i organizojnë ata që i kanë sjellë disa herë njerëz para shtëpisë së tij.
“Edhe këtë herë tentuan të më sulmojnë, fillimisht verbalisht e pastaj fizikisht. Kur i pyeta pse e kishin shpërndarë adresën time në rrjetet sociale, sillnin njerëz para shtëpisë sime dhe më kërcënonin, nisën të më sulmojnë”, tha Šapić, duke shtuar se atëherë kishte pasur “shtyrje e përplasje”.
Incidenti ndodhi mbrëmjen e së hënës në lagjen Bežanijska Kosa në Beogradin e Ri: sipas këshilltares Mićić, ajo po shëtiste me bashkëshortin dhe qenin kur Šapić iu afrua duke e akuzuar se i sillte protestues para shtëpisë; ajo pretendon se ai e goditi në hundë pasi u ndërpre mes tij dhe bashkëshortit. Lëvizja “Kreni-promeni” publikoi video me këshilltaren me hundë të përgjakur dhe pamje të policisë që e shoqëron kryebashkiakun, i cili u la i lirë pak minuta më vonë.
Lideri i “Kreni-promeni”, Savo Manojlović, shkroi mbrëmë në Instagram se “Šapić ka pranuar sulmin ndaj këshilltares sonë Tanja Mićić dhe bashkëshortit të saj”, ndërsa lëvizja njoftoi protestë për sot në orën 14:00 para Prokurorisë në Beogradin e Ri.
Sulmin e pretenduar e dënuan menjëherë edhe Partia e Lirisë dhe Drejtësisë (SSP), Levizja Ekologjike (Ekološki ustanak) dhe këshilltari i Lëvizjes së Qytetarëve të Lirë në Kuvendin e Qytetit të Beogradit, Stefan Simić, të cilët kërkuan reagim të organeve kompetente.
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