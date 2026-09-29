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29 Sht 2026
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Mukajetov për angazhimin e mundshëm politik: “Jam gjithmonë këtu për Maqedoninë” Roma zbulon thesarin e shekullit XVI: freskat nudo që murgeshat mbuluan me suva sepse i gjetën ofenduese Huevos rancheros — mëngjesi klasik meksikan me vezë, tortija dhe salcë domatesh pikante “Kreni-promeni” shpall protestë sot në Beograd pas lirimit të kryebashkiakut Šapić, i akuzuar se i theu hundën këshilltares së opozitës Premiera botërore e «Wicker» në Zyrih: Olivia Colman dhe Alexander Skarsgård prezantojnë komedinë romantike-fantastike
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Roma zbulon thesarin e shekullit XVI: freskat nudo që murgeshat mbuluan me suva sepse i gjetën ofenduese

Në Vila Silvestri Rivaldi, në rrugën që çon drejt Koloseut, restauruesit po zbulojnë murale madhështore të perëndive gjysmë-lakuriqë — një nga zbulimet historike më të rëndësishme në Itali në shekullin XXI.

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Një nga zbulimet historike më të rëndësishme në Itali në shekullin XXI po del në dritë në Via dei Fori Imperiali në Romë, bulevardin kryesor që çon drejt Koloseut. Brenda një ndërtese të amortizuar, pjesërisht e mbuluar me skela, restauruesit po zbulojnë një koleksion mahnitës muralësh të shekullit XVI, të realizuara nga disa prej artistëve më të shquar të kohës — dhe që murgeshat e shekullit XVII i mbuluan me suva, pasi i gjetën ofenduese, siç njofton The Art Newspaper.

Vila Silvestri Rivaldi në Romë
Vila Silvestri Rivaldi në Romë — këtu po zbulohen afreskat e shekullit XVI

Ndërtesa, Vila Silvestri Rivaldi, ishte një nga rezidencat më të shkëlqyera të Romës në shekullin XVI. Sot brendësia e saj është mbushur me platforma e prozhektorë, ku një ekip studiuesish punon pa u ndalur. Shumë mure janë ende të mbuluara me suva të thjeshtë ngjyrë kafe, por këtu-këtu shfaqet një krah, një armaturë apo një radhë engjëjsh; diku tjetër kanë dalë në pah skena të tëra: beteja me ushtarë plaçkitës, perëndi e perëndesha që qëndrojnë madhërishëm, simbole zodiakale. Poza e Jupiterit të kujton Krishtin në «Gjykimin e Fundit» të Mikelanxhelos në Kapelën Sistine — dhe nuk është rastësi: Eurialo Silvestri, prelati i pasur që ndërtoi vilën, ishte krahu i djathtë i Papës Pali III, i cili porositi pikërisht veprën e Sistines.

Në vitin 1660 vila kaloi në duart e Konservatorit të Teveve Lypëse, një institucion fetar që drejtonte një shkollë vajzash dhe një jetimore. Murgeshat, të cilat i kundërshtonin figurat mitologjike nudo jo-kristiane, mbuluan muralet dhe e mbajtën ndërtesën për 300 vjet — periudhë gjatë së cilës ajo u shndërrua madje në një nga punishte tekstili më të njohura të Romës. Pasi murgeshat u larguan rreth vitit 1970, ndërtesa u përdor si qendër arti komunitare dhe si banesë e zënë — dhe ekipi gjeti aty gjithashtu grafiti të shekullit XX.

Zbulimet më të mëdha po dalin në Sallën e Hyjnive: freska monumentale gjysmë-lakuriqe të perëndeshave me ngjyra të ndezura portokalli, të verdha e të gjelbra, disa prej tyre duke mbajtur armatura e armë. Hulumtimet në British Library në Londër ndihmuan t’u atribuohen ndoshta Prospero Fontanës, i tha The Art Newspaper historiani i artit Gianni Pittiglio i Istituto Centrale per il Restauro; para Fontanës, ato me shumë gjasë u realizuan nën drejtimin e Perino del Vagës (1501–1547), nxënës i Ghirlandaios, puna e të cilit shfaqet edhe në Castel Sant’Angelo. Restaurimi po vazhdon edhe në Sallën e Perandorëve fqinje, me skena betejash këmbësorësh, kalorësish e një luani, plus portrete perandorësh, përfshirë Titin dhe Adrianin. Pittiglio e quajti atë «projektin më emocionues për mua në 25 vitet e fundit» — ai vjen çdo disa ditë dhe gjithmonë gjen diçka të re.

Rajoni i Lazios e bleu pronën për 25 milionë euro në vitin 2024; punimet po kryhen nga Istituto Centrale per il Restauro, instituti i konservimit të ministrisë italiane të Kulturës, ndërkohë që Salla e Kupidit dhe Psikes ende pret hetimin e plotë. Lajmin e ka pasqyruar edhe USA Art News, si një konfirmim i dytë i rëndësisë së zbulimit.

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