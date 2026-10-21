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Kosova

Arrestohet i dyshuari për grabitje në tentativë në një barnatore në Pejë

I dyshuari K.Z. dyshohet se më 12 tetor hyri me thikë në një barnatore në rrugën "Bekim Berisha – Abeja" dhe u largua kur pa se brenda kishte disa persona; pas hetimeve, ai u arrestua sot në Pejë dhe u dërgua në mbajtje për 48 orë.

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Policia e Kosovës ka arrestuar në Pejë një person të dyshuar për grabitje në tentativë në një barnatore në rrugën “Bekim Berisha – Abeja”. Siç njofton Telegrafi, duke iu referuar njoftimit të Policisë, i dyshuari dyshohet se kishte hyrë në barnatore i armatosur me thikë, por ishte larguar nga vendi i ngjarjes pasi kishte vërejtur se brenda objektit ndodheshin disa persona.

Sipas Policisë së Kosovës, rasti kishte ndodhur më 12 tetor 2026, rreth orës 19:10, ndërsa policia ishte njoftuar për incidentin rreth orës 19:15. Pas marrjes së informatave, njësitet përkatëse policore kishin dalë në vendin e ngjarjes dhe, në konsultim me prokurorin kompetent, ishte iniciuar rast për veprën penale “Grabitje në tentativë”.

Hetimet për identifikimin dhe arrestimin e të dyshuarit u zhvilluan nga Sektori Rajonal i Hetimeve në Pejë. Si rezultat i veprimeve hetimore, policia arriti ta identifikojë të dyshuarin me inicialet K.Z., mashkull i moshës madhore, i cili u arrestua më 21 tetor 2026 në qytetin e Pejës, raporton Telegrafi.

Pas përfundimit të procedurave të nevojshme, i dyshuari është dërguar në mbajtje për 48 orë. Policia Rajonale në Pejë ka bërë të ditur se mbetet e përkushtuar në parandalimin dhe hetimin e veprave penale, identifikimin dhe arrestimin e personave të dyshuar, si dhe garantimin e sigurisë së qytetarëve.

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