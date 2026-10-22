Arrestohet në Gjermani Lazar Mijailoviq, një nga të dyshuarit për grabitjen e 372.750 eurove në “Megamarket” në Budva
Policia gjermane arrestoi 24-vjeçarin, shtetas të Serbisë, sipas urdhër-arrestit ndërkombëtar të Interpol Podgoricës. Ai dyshohet se, së bashku me dy persona të tjerë, të maskuar dhe me kërcënim me pistoletë, mori më 8 gusht pazarin ditor të marketit, ndërsa tani pritet ekstradimi i tij në Mal të Zi.
Një nga të dyshuarit për grabitjen në “Megamarket” në Budva, Lazar Mijailoviq (24), është arrestuar në Gjermani, sipas urdhër-arrestit ndërkombëtar të zyrës së Interpolit në Podgoricë, siç njofton Vijesti. Shtetasi i Serbisë u prangos nga policët gjermanë në territorin e atij shteti, njoftoi Drejtoria e Policisë e Malit të Zi.
Sipas Drejtorisë së Policisë, NCB Interpol Podgorica e kërkonte Mijailoviqin për të siguruar praninë e tij në procedurën penale para Gjykatës së Lartë në Podgoricë, për dyshimin se ka kryer veprën penale të grabitjes, në bashkim me mbajtjen dhe bartjen e paligjshme të armëve dhe lëndëve plasëse. Siç raporton edhe Portal Analitika, dyshohet se ai, së bashku me dy persona të tjerë, i ka kryer këto vepra më 8 gusht 2026, në orët e mbrëmjes, në objektin e “Megamarket” në Budva.
Të tre të dyshuarit, sipas policisë, rreth orës 22:40, të maskuar, hynë në zyrën e marketit, ku ndodheshin menaxherja e marketit dhe dy kolegë të saj meshkuj. Me kërcënimin e pistoletës që mbante njëri prej tyre, ata i kërkuan menaxheres t’u dorëzonte paratë nga kasaforta, gjë që ajo e bëri. Bëhej fjalë për 372.750 euro, pazari i marketit për dy ditët e mëparshme, pas së cilës të dyshuarit u larguan në drejtim të panjohur. Tre punonjësit e marketit nuk pësuan lëndime, thekson Vijesti sipas njoftimit të policisë.
Policët e Departamentit të Sigurisë në Budva, menjëherë pas raportimit, ndërmorën masa të gjera hetimore dhe, më 30 shtator, me urdhër të prokurorit shtetëror në Prokurorinë e Lartë Shtetërore në Podgoricë, ngritën padi penale kundër të tre personave të identifikuar, të gjithë shtetas të huaj. Më pas, NCB Interpol Podgorica shpalli urdhër-arrest ndërkombëtar për të tre. Sipas Drejtorisë së Policisë, tani vijon komunikimi mes autoriteteve kompetente të Malit të Zi dhe Gjermanisë për ekstradimin e Mijailoviqit në Mal të Zi.
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