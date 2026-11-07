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07 Nën 2026
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Mali i Zi

Arrestohet një 16-vjeçar në Podgoricë, dyshohet se fyeu policët gjatë ndeshjes Buduçnost–Otrant

I mituri nga Podgorica, sipas policisë, gjatë ndeshjes në Stadiumin e Qytetit u drejtoi fjalë vulgare e fyese policëve dhe do të dërgohet mbrëmjen e sotme para gjyqtarit për kundërvajtje.

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Uniforma e policisë së Malit të Zi
Uniforma e policisë së Malit të Zi. Foto: Drejtoria e Policisë

Një 16-vjeçar nga Podgorica u arrestua sot me dyshimin se gjatë ndeshjes së futbollit mes Buduçnostit dhe Otrantit, në Stadiumin e Qytetit në Podgoricë, fyeu dhe nënçmoi punonjësit e policisë, njoftoi Drejtoria e Policisë, siç raporton CdM.

Sipas policisë, punonjësit e Departamentit të Sigurisë Podgoricë e shoqëruan të miturin me dyshimin se kreu kundërvajtje nga neni 11 i Ligjit për rendin dhe qetësinë publike. Incidenti, sipas policisë, ndodhi rreth orës 14:00, gjatë ndeshjes që po e siguronin punonjësit e policisë.

I mituri, siç dyshohet, i drejtoi njërit prej policëve fjalë vulgare, fyese dhe nënçmuese, duke treguar edhe gjest të pahijshëm ndaj tij dhe policëve të tjerë.

Policia njoftoi se i mituri mbrëmjen e sotme do të dërgohet para gjyqtarit kompetent të Gjykatës për Kundërvajtje në Podgoricë, për veprime të mëtejshme.

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