Arrestohet një 16-vjeçar në Podgoricë, dyshohet se fyeu policët gjatë ndeshjes Buduçnost–Otrant
I mituri nga Podgorica, sipas policisë, gjatë ndeshjes në Stadiumin e Qytetit u drejtoi fjalë vulgare e fyese policëve dhe do të dërgohet mbrëmjen e sotme para gjyqtarit për kundërvajtje.
Një 16-vjeçar nga Podgorica u arrestua sot me dyshimin se gjatë ndeshjes së futbollit mes Buduçnostit dhe Otrantit, në Stadiumin e Qytetit në Podgoricë, fyeu dhe nënçmoi punonjësit e policisë, njoftoi Drejtoria e Policisë, siç raporton CdM.
Sipas policisë, punonjësit e Departamentit të Sigurisë Podgoricë e shoqëruan të miturin me dyshimin se kreu kundërvajtje nga neni 11 i Ligjit për rendin dhe qetësinë publike. Incidenti, sipas policisë, ndodhi rreth orës 14:00, gjatë ndeshjes që po e siguronin punonjësit e policisë.
I mituri, siç dyshohet, i drejtoi njërit prej policëve fjalë vulgare, fyese dhe nënçmuese, duke treguar edhe gjest të pahijshëm ndaj tij dhe policëve të tjerë.
Policia njoftoi se i mituri mbrëmjen e sotme do të dërgohet para gjyqtarit kompetent të Gjykatës për Kundërvajtje në Podgoricë, për veprime të mëtejshme.
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