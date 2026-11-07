142 kontrata pa garë publike në Mal të Zi: 77,3 milionë euro u shpenzuan me arsyetimin e urgjencës
Analiza e Institut alternativa për prokurimet publike të vitit 2024 tregon se procedura më pak transparente është kthyer në praktikë të rregullt, me përqendrimin më të madh te projektet kapitale dhe shëndetësia
Sipas analizës së Institut alternativa për prokurimet publike në Malin e Zi për vitin 2024, siç njofton ETV, në vitin 2024 në Mal të Zi u lidhën 142 kontrata pa garë publike me arsyetimin e urgjencës, me vlerë totale 77,3 milionë euro. Kjo shumë përbën 7,1% të vlerës së të gjitha kontratave dhe 7,5% të vlerës totale të prokurimeve publike të vitit 2024, vlera totale e të cilave ishte pak mbi 1 miliard euro.
Nga këto kontrata, 36 ishin për punime, me vlerë 28,3 milionë euro. Procedura e përdorur është procedura e negociuar pa shpallje paraprake të thirrjes, më pak transparentja; ligji e lejon vetëm në raste urgjence ekstreme, si përjashtim. Procedurën e përdorën 13 autoritete kontraktuese.
Pjesa më e madhe e vlerës u përqendrua te tre institucione: Administrata për Projekte Kapitale me 23,2 milionë euro, gati një e treta e totalit, Fondi i Sigurimit Shëndetësor me 12,3 milionë euro dhe Ministria e Shëndetësisë me 10,2 milionë euro — të treja bashkë 45,7 milionë euro.
Ministria e Shëndetësisë lidhi kontratën 10,2 milionë euro për blerje barnash pa garë, megjithëse nevoja është e parashikueshme, ndërsa Fondi lidhi kontratë me kompaninë Glosarij prej 9,4 milionë eurosh për reagentë laboratorikë si urgjente, megjithëse ato prokurime janë shumëvjeçare. Administrata për Projekte Kapitale i lidhi si urgjente rikonstruksionin e sallës sportive në Berane (4,5 milionë euro), përshtatjen e spitalit në Cetinje (3,5 milionë euro) dhe punime në rrugë rajonale (5,8 milionë euro), megjithëse punimet nuk ishin urgjente.
Analiza përfundon se urgjenca është bërë praktikë e rregullt dhe se pa kontroll më të fortë, transparencë dhe planifikim, sistemi mbetet i cenueshëm ndaj favorizimit dhe korrupsionit.
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