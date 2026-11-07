Tesla shton një turn shtesë për Cybertruck-un: porositë tejkalojnë prodhimin e mbetur para mbylljes së linjës
Elon Musk tha të shtunën se lista e porosive për Cybertruck-un është shumë më e madhe nga sa Tesla mund të prodhojë para se linja të çmontohet rreth qershorit-korrikut të vitit të ardhshëm për zgjerimin e Cybercab-it, ndaj kompania do të shtojë një turn shtesë prodhimi.
Siç njofton Reuters, Tesla do të shtojë një turn shtesë prodhimi për Cybertruck-un, në përpjekje për të përmbushur porositë e mbetura para se linja e prodhimit të çmontohet vitin e ardhshëm për zgjerimin e planifikuar të prodhimit të Cybercab-it. Lajmi u bë i ditur të shtunën nga drejtori ekzekutiv i kompanisë, Elon Musk.
Musk shkroi në X se lista e porosive për Cybertruck-un është aktualisht shumë më e madhe nga sa Tesla mund të prodhojë para çmontimit të linjës për zgjerimin e Cybercab-it, rreth qershorit-korrikut të vitit të ardhshëm. Sipas tij, kompania do të shtojë një turn shtesë prodhimi për të arritur t’i përmbushë të gjitha porositë në kohë.
Ky është zhvillimi i ri i së shtunës, një ditë pasi u njoftua se prodhimi i Cybertruck-ut do të mbyllet gradualisht vitin e ardhshëm për t’i lënë vend Cybercab-it.
Turni shtesë, pra, vjen si një përpjekje e fundit për të shfrytëzuar muajt e mbetur të prodhimit të Cybertruck-ut: Tesla synon t’u përgjigjet të gjithë klientëve që presin dorëzimin, përpara se linja t’i lërë vendin zgjerimit të prodhimit të Cybercab-it.
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