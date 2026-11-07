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Mali i Zi

Gjoba deri në 8.000 euro për mosdeklarimin e parave në kufi, projektligji në Mal të Zi parashikon ndëshkime më të rënda

Projektndryshimet e ligjit për transaksionet me jashtë parashikojnë gjoba nga 1.000 deri në 8.000 euro për qytetarët dhe deri në 40.000 euro për personat juridikë që nuk deklarojnë 10.000 euro e më shumë në kufi.

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Sipas RTCG-së, qytetarët që bartin 10.000 euro e më shumë drejt Malit të Zi ose nga Mali i Zi do të vazhdojnë të jenë të detyruar t’i deklarojnë ato pranë organeve kompetente, ndërsa një projektligj i ri parashikon që mosdeklarimi të kushtojë dukshëm më shumë se deri tani. RTCG e përshkruan ndryshimin si gjoba deri katër herë më të larta.

Sipas projektligjit, qytetarët për këtë kundërvajtje mund të gjobiten nga 1.000 deri në 8.000 euro, ndërsa për personat juridikë parashikohen gjoba nga 5.000 deri në 40.000 euro.

Rregullat e reja do të vlejnë edhe për paratë që barten pa përcjellje, përmes dërgesave postare dhe kargo. Për kundërvajtje të caktuara parashikohen edhe gjoba shtesë që llogariten në përqindje të shumës së padeklaruar.

Ministria kompetente shpjegon, siç njofton RTCG, se rregullat ekzistuese nuk mundësojnë kontroll mjaft efikas të parave që barten pa përcjellje, gjë që vështirëson zbulimin e transaksioneve potencialisht të rrezikshme.

Qëllimi i ndryshimeve është forcimi i kontrollit të pagesave ndërkufitare, parandalimi i pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit, si dhe harmonizimi i legjislacionit malazez me rregullat e Bashkimit Evropian.

Sipas projektligjit, me kërkesë të organit doganor, dërguesi, marrësi ose përfaqësuesi i dërgesës do t’i paraqesë Administratës së Doganave, me shkrim ose në formë elektronike, deklarimin e parave që barten pa përcjellje, më së voni brenda 30 ditësh nga marrja e kërkesës. Nëse ndryshimet miratohen, zbatimin e ligjit do ta ndjekin Ministria e Financave dhe Administrata e Doganave, dhe për zbatimin e tij nuk do të nevojiten mjete shtesë nga buxheti.

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