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Mali i Zi

Ministri francez Forisije: Do t’i konkretizojmë investimet në Mal të Zi, interes i veçantë për aeroportet

Ministri francez i Tregtisë së Jashtme dhe Investimeve, Nikolas Forisije, i tha RTCG-së se Franca do t'i kthejë marrëdhëniet e mira me Malin e Zi në projekte konkrete në infrastrukturë, shëndetësi dhe energji

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Ministri francez Nikolas Forisije
Ministri francez Nikolas Forisije (Foto: RTCG)

Franca do t’i kthejë marrëdhëniet e mira me Malin e Zi në formë konkrete përmes investimeve në infrastrukturë, shëndetësi dhe energji, siç njofton CdM. Këtë ia tha Televizisë së Malit të Zi (RTCG) ministri francez për Tregtinë e Jashtme dhe Investimet, Nikolas Forisije.

Synimi është që bashkëpunimi i shprehur me marrëveshjen ndërqeveritare, të nënshkruar vitin e kaluar, të kthehet në projekte konkrete. Puna bazohet në nevojat e Malit të Zi, përfshirë energjinë, turizmin dhe transportin, sidomos transportin ajror. “Punojmë në bazë të nevojave tuaja”, tha ai.

Nuk do të lihen mënjanë projektet hekurudhore dhe autostradat. Terreni është shumë kërkues, ndërtimi i urave, tuneleve dhe rrugëve nuk është i thjeshtë, dhe Mali i Zi mund të llogarisë në ekspertizën franceze.

Investimi në aeroporte është fushë përparësie me interes të veçantë; kompanitë franceze kanë përvojë në ndërtimin dhe menaxhimin e aeroporteve. Një kompani franceze ka interes serioz për aeroportet këtë vit dhe për këtë arsye ka hapur një zyrë në Podgoricë.

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