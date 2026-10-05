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05 Tet 2026
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Zacusca rumune — salca e pjekur e specave dhe patëllxhanëve për dimër «Artificial», drama e Luca Guadagnino-s për Sam Altman-in, ka premierën botërore sonte në Festivalin e Filmit në Nju Jork SHBA tërheq të 12 bombarduesit B-1 nga baza RAF Fairford pas komplotit të dyshuar terrorist me lidhje iraniane Hapet në Amsterdam retrospektiva e madhe e Henri Matisse-it: «Chez Matisse» me 80 kryevepra nga Centre Pompidou Raclette zvicerane — receta klasike alpine me djathë të shkrirë, patate dhe turshi
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Film

«Artificial», drama e Luca Guadagnino-s për Sam Altman-in, ka premierën botërore sonte në Festivalin e Filmit në Nju Jork

Andrew Garfield luan shefin ekzekutiv të OpenAI në filmin që trajton shkarkimin dhe rikthimin e tij në 2023; Neon e shpërndan pas tërheqjes së Amazon MGM — në kinema më 25 dhjetor

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Filmi “Artificial”, drama e shumëpritur e regjisorit Luca Guadagnino për themeluesin dhe shefin ekzekutiv të OpenAI, Sam Altman, do të ketë premierën botërore sonte, më 5 tetor 2026, në edicionin e 64-t të Festivalit të Filmit në Nju Jork, siç njofton TheWrap. Shfaqja premierë mbahet në sallën Alice Tully Hall të Lincoln Center, dhe pritet të marrin pjesë vetë Garfield dhe Guadagnino, së bashku me pjesën më të madhe të kastit.

Andrew Garfield e luan Altman-in në filmin që i rikthehet pesë ditëve kaotike të nëntorit 2023, kur bordi i OpenAI e shkarkoi befas shefin ekzekutiv, për ta rikthyer vetëm pak ditë më vonë pas reagimit të fortë të punonjësve dhe investitorëve. Përkrah tij luajnë Monica Barbaro si drejtoresha teknologjike Mira Murati, Yura Borisov si bashkëthemeluesi Ilya Sutskever, Ike Barinholtz si bashkëthemeluesi i OpenAI, Elon Musk, Mark Rylance si Geoffrey Hinton, si dhe Cooper Hoffman, Jason Schwartzman, Chris O’Dowd, Zosia Mamet, Cooper Koch dhe Billie Lourd.

Skenari është shkruar nga Simon Rich, ndërsa muzikën dhe këngët origjinale i ka kompozuar Damon Albarn i Blur dhe Gorillaz. Filmi, me kohëzgjatje 140 minuta dhe buxhet rreth 40 milionë dollarë, ka qenë në qendër të vëmendjes edhe për arsye jashtë ekranit: Amazon MGM Studios, që e zhvilloi fillimisht projektin, u tërhoq në qershor — vetëm pak muaj pasi Amazon nënshkroi një marrëveshje 50 miliardë dollarëshe me OpenAI të Altman-it në shkurt — një lëvizje që u kritikua ashpër në Hollywood. Më pas filmin e mori Neon, e cila e ka caktuar për një sezon çmimesh, me dalje të kufizuar në kinema më 25 dhjetor 2026 dhe zgjerim të plotë në janar.

“Gjëja më e shquar e filmit të ri të zgjuar dhe të përmbajtur të Luca Guadagnino-s është se ai gjen tonin e përsosur për të treguar historinë se si arritëm në pragun e AI-së”, tha në një deklaratë drejtori artistik i festivalit, Dennis Lim, sipas TheWrap. “‘Artificial’ e gjurmon këtë trajektore me tmerr të kthjellët, humor të zi dhe një ndjenjë urgjence ekzistenciale. Nëse ka pasur ndonjëherë një film për momentin e vet, ky është ai.” Për Guadagnino, kjo është një kthim në Nju Jork pas “After the Hunt”, që hapi festivalin vitin e kaluar.

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