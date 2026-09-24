“Askush nuk duhet të ketë kaq shumë pasuri”, Kylie Jenner kritikohet për stilin e jetesës
Kylie Jenner ka shkaktuar reagime të përziera në rrjet pasi publikoi një video ku tregon përgatitjet për një udhëtim në Saint-Tropez, Francë, duke udhëtuar me avionin e saj privat.
29-vjeçarja publikoi në YouTube një vlog rreth 8 minuta e gjysmë, ku dokumentoi rutinën e saj para udhëtimit. Në video, Jenner shfaqet duke u stërvitur në një palestër ekskluzive të Alo, duke përgatitur valixhet me stilisten e saj dhe duke provuar veshje të ndryshme të personalizuara.
Ajo tregoi se po udhëtonte drejt Saint-Tropez për një dasmë dhe se kishte përgatitur një sërë veshjesh të dizajnuara posaçërisht për këtë event.
Pas përgatitjeve, Jenner u nis drejt aeroportit dhe hipi në avionin e saj privat, të njohur si “Kylie Air”. Në vlog ajo tregoi edhe brendësinë luksoze të avionit, i cili përfshin hapësirë për të fjetur, një banjë të plotë, ambiente të rehatshme për ulje dhe ushqime të përgatitura për udhëtimin.
Sipas People, Jenner dhe partneri i saj, aktori Timothée Chalamet, morën pjesë në dasmën e producentit të filmave Ryan Friedkin në Saint-Tropez gjatë fundjavës.
Por mënyra luksoze e udhëtimit nuk u prit mirë nga të gjithë ndjekësit. Disa përdorues në rrjetet sociale kritikuan hapur pasurinë dhe stilin e jetesës së yllit të reality show-t.
“Askush nuk duhet të ketë kaq shumë pasuri”, shkroi një përdorues në X.
Një tjetër komentoi se nuk mund ta shikonte videon, duke e konsideruar atë si një shfaqje të tepruar të pasurisë dhe luksit. Një tjetër përdorues e cilësoi vlogun si një tregues të kohëve ekonomike që po kalojnë njerëzit e zakonshëm.
Megjithatë, jo të gjithë reaguan negativisht. Fansat e Jenner e mbështetën dhe e konsideruan jetën e saj luksoze si një sukses për t’u admiruar.
“Uroj që kjo lloj pasurie t’i gjejë çdo grua”, shkroi një ndjekëse, ndërsa një tjetër e quajti stilin e saj të jetesës një “bekim të madh”.
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