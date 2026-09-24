Një dekadë pas martesës, zbulohet ndryshimi i papritur që bëri Margot Robbie
Margot Robbie ka bërë një ndryshim të rëndësishëm në jetën e saj personale, duke nisur të përdorë zyrtarisht mbiemrin e bashkëshortit, Tom Ackerley, rreth një dekadë pas martesës së tyre.
Aktorja 36-vjeçare u martua me producentin britanik në vitin 2016, pas disa vitesh lidhjeje. Edhe pse gjatë gjithë këtyre viteve ajo ka vazhduar të përdorë publikisht mbiemrin Robbie, dokumentet e fundit tregojnë se tashmë ka bërë ndryshimin zyrtar.
Sipas dokumenteve të publikuara në Companies House për kompaninë e produksionit LuckyChap Entertainment, të cilën Margot e ka bashkëthemeluar me bashkëshortin e saj, emri i aktores figuron tashmë si Margot Ackerley, duke hequr mbiemrin Robbie nga dokumentet e kompanisë.
Çifti themeloi LuckyChap Entertainment në vitin 2014 së bashku me Josey McNamara dhe Sophia Kerr. Kompania kaqenë pas disa projekteve të suksesshme, përfshirë Barbie, Saltburn, I, Tonya, Birds of Prey dhe Maid.
Margot dhe Tom janë ndër çiftet e Hollywood-it që preferojnë ta mbajnë jetën private larg vëmendjes së publikut. Megjithatë, në vitin 2016, pak kohë pas martesës, Robbie kishte folur për mënyrën se si marrëdhënia e tyre kishte nisur nga një miqësi e gjatë.
“Ne ishim miq për një kohë të gjatë. Unë isha gjithmonë e dashuruar me të, por mendoja: ‘Ai nuk do të më dashurojë kurrë’”, kishte rrëfyer ajo për Vogue.
Çifti u bë gjithashtu prindër në vitin 2024, duke mirëpritur fëmijën e tyre të parë.
Pavarësisht ndryshimit zyrtar të mbiemrit, Margot Robbie vazhdon të njihet profesionalisht me emrin e saj të famshëm, me të cilin ka ndërtuar një karrierë të suksesshme në Hollywood përmes roleve në Barbie, The Wolf of Wall Street, I, Tonya, Suicide Squad dhe Birds of Prey.
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