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24 Sht 2026
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NBA

Lakers pas largimit të LeBron James: Pelinka dhe JJ Redick shpjegojnë ndërtimin e skuadrës rreth Luka Dončić

· 2 min lexim

Pas largimit të LeBron James te Philadelphia 76ers, Los Angeles Lakers po hyjnë në një fazë të re, ndërsa drejtuesit e klubit theksojnë mirënjohjen për periudhën me të. Menaxheri i përgjithshëm Rob Pelinka u shpreh se ishin falënderues për atë epokë dhe sqaroi se LeBron dhe agjenti i tij, Rich Paul, njoftuan klubin për vendimin e tyre për të nënshkruar me një ekip tjetër, çka detyroi front-in të rishikonte drejtimin e ndërtimit të skuadrës.

Sipas Bleacher Report, ky riorientim bëri që organizimi i ekipit të vendosej rreth Luka Dončić si boshti kryesor i projektit. Strategjia e re përfshinte përqendrim te qendra që mund të përfitojnë nga penetrimet dhe pasimet e Dončić, dhe si pjesë e këtij plani Lakers zyrtarizuan ardhjen e Walker Kessler.

Trajneri JJ Redick foli pozitivisht për rolin që mund të luajë Kessler në shërbim të lojës së Dončić, duke e konsideruar qendrën një element të rëndësishëm për rimatjen e mbulimit të tabelës dhe përfitimet nga lojërat në brez. Me LeBron tashmë te 76ers, drejtuesit e Lakers po synojnë të ndërtojnë një strukturë rreth Dončić, si lideri i qartë i skuadrës në sezonin e ardhshëm.

Bleacher Report ofron mbulimin e deklarimeve dhe zhvillimeve të fundit nga Los Angeles, dhe priten sqarime dhe analiza të mëtejshme te ekipi ndërsa përgatitet për sezonin e ri.

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