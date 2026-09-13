Trileçe tradicionale — ëmbëlsira me tre lloje qumështi
Përbërësit
Për pandispanjen:
- 4 vezë
- 200 g sheqer (1 filxhan)
- 125 g miell (1 filxhan)
- 1 lugë çaji pluhur pjekjeje
- 1 lugë çaji vanilje
Për lëngun e tre qumështëve:
- 400 ml qumësht i freskët
- 400 ml qumësht i kondensuar i ëmbëlsuar
- 200 ml krem qumështi (pana)
Për kremin e karamelit:
- 200 g sheqer
- 1 lugë gjelle gjalpë
- 200 ml krem qumështi (pana)
Hapat e përgatitjes
- Nxeh furrën në 180°C dhe lye me gjalpë një tavë mesatare.
- Rrih vezët me sheqerin derisa masa të zbardhet dhe të dyfishohet në vëllim. Shto vaniljen.
- Shto miellin e përzier me pluhurin e pjekjes pak e nga pak, duke e trazuar butësisht me lugë nga poshtë lart që të mos bjerë masa.
- Hidhe brumin në tavë dhe pjek për rreth 25–30 minuta, derisa të marrë ngjyrë të artë. Lëre të ftohet plotësisht.
- Përziej qumështin e freskët, qumështin e kondensuar dhe kremin e qumështit; hidhe lëngun ngadalë mbi pandispanjen e ftohtë dhe lëre të thithë mirë për të paktën 1 orë në frigorifer.
- Për karamelin: shkri sheqerin në zjarr mesatar derisa të marrë ngjyrë qelibari, shto gjalpin dhe kremin e qumështit duke trazuar vazhdimisht derisa të bëhet krem i lëmuar. Lëre të ftohet pak.
- Hidhe karamelin mbi ëmbëlsirë, rrafsho me lugë dhe fut në frigorifer për të paktën 2 orë para se ta shërbesh.
Koha e përgatitjes: rreth 20 minuta (plus 30 minuta pjekje dhe ftohje në frigorifer)
Porcione: 8–10
Tema: ëmbëlsirë karamel pandispanje trileçe
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