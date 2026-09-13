🌦️
Tiranë 20°C · Rrebesh i lehtë 13 September 2026
S&P 500 7,657 ▲0.86%
DOW 52,573 ▲0.98%
NASDAQ 26,333 ▲0.96%
NAFTA 100.05 ▼2.37%
ARI 4,409 ▲0.04%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1601 EUR/GBP 0.8579 EUR/CHF 0.9465 EUR/ALL 92.0477 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3518 EUR/TRY 56.3896 EUR/JPY 178.41 EUR/CAD 1.6082 EUR/USD 1.1601 EUR/GBP 0.8579 EUR/CHF 0.9465 EUR/ALL 92.0477 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3518 EUR/TRY 56.3896 EUR/JPY 178.41 EUR/CAD 1.6082
₿ CRYPTO
BTC $77,208 ▼ -0.07% ETH $2,524 ▲ +0.41% XRP $1.3668 ▲ +0.6% SOL $101.6300 ▼ -0.53%
S&P 500 7,657 ▲0.86 % DOW 52,573 ▲0.98 % NASDAQ 26,333 ▲0.96 % NAFTA 100.05 ▼2.37 % ARI 4,409 ▲0.04 % S&P 500 7,657 ▲0.86 % DOW 52,573 ▲0.98 % NASDAQ 26,333 ▲0.96 % NAFTA 100.05 ▼2.37 % ARI 4,409 ▲0.04 %
EUR/USD 1.1601 EUR/GBP 0.8579 EUR/CHF 0.9465 EUR/ALL 92.0477 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3518 EUR/TRY 56.3896 EUR/JPY 178.41 EUR/CAD 1.6082 EUR/USD 1.1601 EUR/GBP 0.8579 EUR/CHF 0.9465 EUR/ALL 92.0477 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3518 EUR/TRY 56.3896 EUR/JPY 178.41 EUR/CAD 1.6082
13 Sep 2026
Breaking
Kompani private të sigurisë po mbrojnë qiellin e Ukrainës nga dronët rusë Një Kryeministër nën presion dhe një diasporë që s’duhet përdorur! Ben Shelton i mahnitur nga prania e Jalen Brunson pas fitores ndaj Tiafoe në US Open Trileçe tradicionale — ëmbëlsira me tre lloje qumështi Viggo Björck synon vend në formacionin e Winnipeg Jets pas paraqitjes së parë
Menu
Receta gatimi

Trileçe tradicionale — ëmbëlsira me tre lloje qumështi

· 2 min lexim

Përbërësit

Për pandispanjen:

  • 4 vezë
  • 200 g sheqer (1 filxhan)
  • 125 g miell (1 filxhan)
  • 1 lugë çaji pluhur pjekjeje
  • 1 lugë çaji vanilje

Për lëngun e tre qumështëve:

  • 400 ml qumësht i freskët
  • 400 ml qumësht i kondensuar i ëmbëlsuar
  • 200 ml krem qumështi (pana)

Për kremin e karamelit:

  • 200 g sheqer
  • 1 lugë gjelle gjalpë
  • 200 ml krem qumështi (pana)

Hapat e përgatitjes

  1. Nxeh furrën në 180°C dhe lye me gjalpë një tavë mesatare.
  2. Rrih vezët me sheqerin derisa masa të zbardhet dhe të dyfishohet në vëllim. Shto vaniljen.
  3. Shto miellin e përzier me pluhurin e pjekjes pak e nga pak, duke e trazuar butësisht me lugë nga poshtë lart që të mos bjerë masa.
  4. Hidhe brumin në tavë dhe pjek për rreth 25–30 minuta, derisa të marrë ngjyrë të artë. Lëre të ftohet plotësisht.
  5. Përziej qumështin e freskët, qumështin e kondensuar dhe kremin e qumështit; hidhe lëngun ngadalë mbi pandispanjen e ftohtë dhe lëre të thithë mirë për të paktën 1 orë në frigorifer.
  6. Për karamelin: shkri sheqerin në zjarr mesatar derisa të marrë ngjyrë qelibari, shto gjalpin dhe kremin e qumështit duke trazuar vazhdimisht derisa të bëhet krem i lëmuar. Lëre të ftohet pak.
  7. Hidhe karamelin mbi ëmbëlsirë, rrafsho me lugë dhe fut në frigorifer për të paktën 2 orë para se ta shërbesh.

Koha e përgatitjes: rreth 20 minuta (plus 30 minuta pjekje dhe ftohje në frigorifer)

Porcione: 8–10

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu