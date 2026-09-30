ATP Pekin/ Djokoviç rikthehet te fitorja pas tre muajsh, Borges dorëzohet në dy sete
Novak Djokovic rikthehet te fitoret pas tre muajsh, serbi kalon raundin e parë të turneut ATP 500 në Pekin, duke mposhtur portugezin Nuno Borges në dy sete (6-3, 7-6).
Djokoviç pati pak vështirësi madje kërkoi një pushim mjekësor, por për periudha të gjata luajti në një nivel të lartë. A.V.
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