Inteligjenca ukrainase shkatërron selinë qendrore ruse në Kherson, Zelensky ndan pamjet nga sulmi
Luftëtarët nga Qendra e Operacioneve Speciale Alpha e Shërbimit të Sigurisë së Ukrainës kryen një operacion të suksesshëm në territorin e pushtuar përkohësisht të Ukrainës.
Selia e Shërbimit Federal të Sigurisë Ruse u shkatërrua, së bashku me një sistem raketash dhe topash kundërajrore vetëlëvizëse Pantsir-S1. Ky informacion u raportua nga Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky.
“Si rezultat i këtij operacioni, humbjet ruse vlerësohen në rreth 100 të vrarë ose të plagosur”, theksoi Zelensky.
Udhëheqja ushtarake dhe politike e Ukrainës thekson se operacione të tilla demonstrojnë pashmangshmërinë e humbjeve për agresorin dhe se Rusia duhet të kuptojë nevojën për t’i dhënë fund luftës që ajo filloi. “Sanksionet” me rreze të mesme dhe të gjatë veprimi të Ukrainës, që do të thotë sulme precize ndaj objektivave të pasme të armikut, pritet të vazhdojnë.
Detaje të mëtejshme në lidhje me vendndodhjen e saktë të operacionit dhe identitetin e oficerëve të FSB-së të vrarë po verifikohen.
Më parë, mediat vendase raportuan se dronët ukrainasë FPV kishin shkatërruar sistemet ruse Grad, artileri, blindazhe, kamionë, motoçikleta dhe depo municionesh në Zaporizhzhia.
There are good results from the warriors of the SSU Special Operations Center “A.” A Russian FSB headquarters has been struck, and a Pantsir-S1 surface-to-air missile system has been destroyed in our temporarily occupied territory. Thanks to just this one operation, Russian… pic.twitter.com/mSS7Shf1AI
