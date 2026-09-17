Ayran tradicional turk — pija freskuese me kos
Përbërësit (për 4 gota):
- 500 g kos natyral (mundësisht me yndyrë)
- 250 ml ujë të ftohtë
- 1 lugë çaji kripë
- kuba akulli
- mente e freskët ose e thatë për shërbim (opsionale)
Përgatitja:
- Vendose kosin në një enë të thellë ose në blender.
- Shto kripën dhe ujin e ftohtë pak nga pak, duke e përzier me rrahës dore derisa të bëhet i lëmuar dhe pa toptha.
- Shto kubat e akullit dhe përzieji edhe për 20–30 sekonda.
- Shërbeje menjëherë në gota, me mente sipër sipas dëshirës.
Koha e përgatitjes: 5 minuta
Numri i porcioneve: 4 gota
Tema: ayran kos pije tradicionale pije verore
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