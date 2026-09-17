“Spider-Man: Brand New Day” bëhet filmi me të ardhurat më të larta në historinë e kinemave amerikane — kalon “Star Wars”-in pas më shumë se një dekade
Me 936.7 milionë dollarë në SHBA dhe Kanada, filmi i katërt i Tom Holland si Peter Parker rrëzoi rekordin 10-vjeçar të "Star Wars: The Force Awakens" dhe u ngjit në vendin e tretë të listës globale me 2.45 miliardë dollarë.
Për më shumë se një dekadë, “Star Wars: The Force Awakens” (2015) mbante rekordin e të ardhurave në kinematë e Amerikës së Veriut, me 936.66 milionë dollarë. Në ditën e tij të 47-të në kinema, “Spider-Man: Brand New Day” e kaloi atë, duke grumbulluar 936.77 milionë dollarë, sipas të dhënave të Box Office Mojo — duke u bërë filmi me të ardhurat më të larta në historinë e SHBA-së dhe Kanadasë. Lajmi u konfirmua më 16 shtator nga Deadline dhe media të tjera amerikane.
I publikuar më 31 korrik 2026, filmi e hapi rrugëtimin me 360 milionë dollarë në fundjavën e parë — hapja më e madhe në histori, duke kaluar rekordin e “Avengers: Endgame”. “Brand New Day” qëndroi gjashtë fundjava radhazi në vendin e parë të box office-it. Në nivel global, filmi ka grumbulluar 2.45 miliardë dollarë, duke u ngjitur në vendin e tretë të të gjitha kohërave, pas “Avatar” dhe “Avengers: Endgame”.
Me regji të Destin Daniel Cretton, “Brand New Day” është filmi i katërt solo i Tom Holland në rolin e Peter Parker, me Sadie Sink në rolin e Jean Grey dhe Zendaya në kast. Kritika e ka pritur pozitivisht filmin — 90% në Rotten Tomatoes dhe 97% nga publiku. Sony i falënderoi fansat në rrjetet sociale: “Nuk bëhet më e madhe se kaq… tani është publikimi me të ardhurat më të larta në histori në kinematë e Amerikës së Veriut.”
Rekordi mund të mos zgjasë gjatë. “Avengers: Endgame” rikthehet në kinema më 25 shtator me skena ekskluzive nga “Avengers: Doomsday”, dhe të ardhurat e ripublikimit i shtohen rekordit të përgjithshëm. Ndërkohë, hapi tjetër për “Brand New Day” është të bëhet filmi i parë në histori që kalon 1 miliard dollarë vetëm në Amerikën e Veriut.
Burimi: ComingSoon.net
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