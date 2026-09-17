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Konflikti SHBA - Iran

Macron: Prioriteti është liria e lundrimit në Hormuz — Franca kërkon rrugë alternative për naftën

· 2 min lexim
Emmanuel Macron
Anije të Marinës amerikane në Ngushticën e Hormuzit
Anije të Marinës amerikane gjatë kalimit në Ngushticën e Hormuzit. (Foto: U.S. Navy, domain publik)

Presidenti francez Emmanuel Macron ka theksuar nevojën për rrugë alternative të naftës, ndërsa çmimet globale të energjisë vazhdojnë të tronditen nga lufta SHBA–Iran.

Në një deklaratë të postuar në platformën X, Macron shkroi se ka vepruar për të ulur tensionet, siguruar furnizimet dhe lehtësuar presionin mbi çmimet, pas bisedimeve me kryeministrin e Irakut, princin e kurorës së Arabisë Saudite dhe emirin e Katarit.

“Prioriteti: rivendosja e lirisë së lundrimit në Ngushticën e Hormuzit, një arterie jetike për tranzitin e naftës”, tha Macron, duke shtuar se Franca po punon me partnerët e koalicionit për të mbrojtur infrastrukturën energjetike, siguruar prodhimin dhe hapur rrugë alternative për të ulur varësinë strategjike.

Deklarata vjen në një kohë kur çmimet e karburanteve po rriten edhe në Francë, dhe trafiku detar përmes Hormuzit mbetet i kufizuar rëndë pas muajsh sulmesh — vetëm pak anije kalojnë çdo ditë, ndërsa qindra të tjera presin në radhë.

Nafta Brent qëndron mbi 100 dollarë për fuçi, ndërsa Arabia Saudite ka ofruar dërgesa shtesë përmes Omanit për të lehtësuar shqetësimet për furnizimin.

Burimi: Al Jazeera

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