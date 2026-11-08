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08 Nën 2026
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Serbia

Bakić: Përgjegjësit e Pink-ut do të duhet të dëshmojnë se kush i urdhëroi spotet kundër Oliver Ivanovićit

Kandidati i Listës Studentore Jovo Bakić tha në N1 se pushteti i ardhshëm duhet të hapë rastin e vrasjes së Oliver Ivanovićit dhe fushatën mediatike kundër tij, si dhe lidhjet me Aleksandar Stankovićin e Veljko Belivukun; ai tha se do të dëshironte të ishte ministër i Brendshëm

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Oliver Ivanović
Oliver Ivanović

Kandidati i Listës Studentore, profesori Jovo Bakić, tha se një nga rastet që pushteti i ardhshëm do të duhet ta hapë është rasti i vrasjes së Oliver Ivanovićit, përkatësisht fushata mediatike që u zhvillua kundër tij në TV Pink, siç njofton portali Autonomija, duke iu referuar deklaratës së tij në televizionin N1.

«Ne patëm një fushatë mediatike në Pink. Ajo fushatë përfundoi me vrasjen e tij dhe në këtë kuptim të gjithë përgjegjësit në TV Pink do të duhet të dëshmojnë — kush ua urdhëroi ato spote, pse i transmetuan, cili ishte qëllimi. E gjitha kjo do të duhet të hapet», tha Bakići në emisionin «Novi dan» në N1.

Ai shtoi se duhet të hapen edhe lidhjet me udhëheqësin e vrarë të tifozëve Aleksandar Stanković, i quajtur Sale Mutavi, dhe shokun e tij Veljko Belivuk, i cili trashëgoi grupin e tifozëve në stadiumin e Partizanit. «Ata qysh në vitin 2013 ishin të angazhuar, ndaj do të duhet të shohim kush i angazhoi, pse i angazhoi, çfarë bënë në inaugurimin e ish-presidentit në vitin 2017», tha ai.

Bakići tha se në qeverinë e re do të dëshironte të ishte ministër i Brendshëm dhe theksoi se për atë funksion është përgatitur gjatë 10 vjetëve të fundit përmes punës së tij shkencore si profesor i sociologjisë.

I pyetur për dy minutat që mungojnë nga incizimi i pikës së pagesës në Doljevac, Bakići tha se edhe kjo do të duhet të hetohet. Ai ftoi gazetarët të ndajnë njohuritë e tyre me ministrinë, Komisionin parlamentar për punë të brendshme dhe prokurorinë, duke përmendur si burim të vlefshëm hulumtimet e KRIK-ut, CINS-it, BIRN-it, Vuk Cvijićit dhe Milan Radonjićit nga Radar.

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