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Ukraina

Dron rus godet ekipet e shpëtimit në Komyshuvakha, Zelensky: cinizëm dhe brutalitet absolut

· 2 min lexim
Ekipet e shpëtimit kërkojnë viktima nën rrënojat në Komyshuvakha. Foto: Policia Kombëtare e Ukrainës, rajoni i Zaporizhzhias / Wikimedia Commons (CC BY 4.0)

Të dielën, më 8 nëntor, një dron rus goditi ekipet e emergjencës që po kryenin operacione kërkim-shpëtimi në fshatin Komyshuvakha, në rajonin e Zaporizhzhias në Ukrainë, në vendin e një ish-shkolle dhe të një strehe aty pranë, siç njofton Associated Press.

I njëjti vend ishte goditur të hënën, më 2 nëntor, nga disa bomba ruse të drejtuara, ndërsa banorët prisnin për ndihmë humanitare. Ai sulm vrau të paktën 55 persona.

Në sulmin e së dielës nuk u lëndua askush, por u dëmtuan pajisje të specializuara të shpëtimit, sipas Shërbimit Shtetëror të Emergjencave të Ukrainës. Rreth 50 persona vazhdojnë të figurojnë si të zhdukur, sipas agjencisë ukrainase të inteligjencës ushtarake HUR; shumë trupa të nxjerrë nga rrënojat nuk janë identifikuar ende dhe analiza e ADN-së vazhdon.

Presidenti Volodymyr Zelensky shkroi të dielën në X se sulmi ndaj ekipeve të emergjencës ishte «cinizëm dhe brutalitet absolut». HUR tha të shtunën se kishte identifikuar disa nga ushtarakët rusë të përfshirë në sulmin «double-tap» të 2 nëntorit.

Banori i fshatit Mykola Krasnov, 72 vjeç, i tha Associated Press të shtunën se ende kërkon gruan e tij, e cila kishte shkuar të merrte ndihmë humanitare dhe trupi i së cilës nuk është gjetur. Të shtunën, në Zaporizhzhia u mbajt një ceremoni lamtumire për gjashtë oficerë policie të vrarë në sulmet në Komyshuvakha, përfshirë katër që vdiqën pranë ish-shkollës.

Ukraina ka akuzuar rregullisht Rusinë se kryen sulme të njëpasnjëshme në të njëjtin vend për të goditur ekipet e emergjencës që i përgjigjen sulmit fillestar, një taktikë e njohur si «double-tap».

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