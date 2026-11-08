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Serbia

Brnabić: Seanca konstituive e Kuvendit të Serbisë shumë përpara afatit kushtetues

Ushtruesja e detyrës së presidentes së Serbisë, Ana Brnabić, njoftoi se seanca e parë e përbërjes së re të Kuvendit do të mbahet shumë përpara afatit 30-ditor, i cili nisi më 5 nëntor me shpalljen e rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve të 25 tetorit.

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Ana Brnabiç, ushtruese e detyrës së presidentes së Serbisë (foto ilustruese)

Seanca konstituive e Kuvendit Popullor të Serbisë do të mbahet shumë përpara afatit të parashikuar me Kushtetutë, njoftoi të dielën ushtruesja e detyrës së presidentes së Serbisë, Ana Brnabić, siç raportojnë mediat serbe. “Sa i përket Kuvendit, thjesht ndiqni njoftimet e organeve kompetente shtetërore. Dhe do të jetë shumë përpara afatit kushtetues”, shkroi Brnabići në rrjetin social X.

Komisioni Republikan i Zgjedhjeve (RIK) shpalli mbrëmjen e 5 nëntorit rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të 25 tetorit, me çka nisi afati ligjor prej 30 ditësh për konstituimin e përbërjes së re të Kuvendit. RIK-u më pas ndau edhe mandatet: 140 deputetë për Listën Studentore fituese dhe 103 për listën “Serbia e Bashkuar” të Aleksandar Vuçiçit.

Me konstituimin e Kuvendit — i cili konsiderohet i konstituar kur konfirmohen mandatet e të paktën dy të tretave të deputetëve — nis afati prej 90 ditësh për zgjedhjen e qeverisë së re. Nëse qeveria nuk zgjidhet brenda këtij afati, presidenti është i detyruar ta shpërndajë Kuvendin dhe të shpallë zgjedhje të reja.

Brnabići, e cila njëkohësisht është edhe kryetare e Kuvendit të shpërndarë dhe i takon ta thërrasë seancën e parë të përbërjes së re, kishte deklaruar më 2 nëntor se do ta thërriste seancën në afatin më të shkurtër të mundshëm, sapo RIK-u të shpallte rezultatet përfundimtare — premtim që tani, pas shpalljes së rezultateve, ajo e konfirmon me afat “shumë përpara” atij kushtetues, ndonëse data konkrete e seancës ende nuk është bërë e ditur.

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